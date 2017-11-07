Trump'a Güney Kore'de protesto

ABD'nin Kuzey Kore'ye son zamanlarda yaptığı en büyük gözdağı olan Asya turu devam ediyor. Turun ikinci durağı olan Güney Kore'de resmi tören ile karşılanan Trump, başkent Seul'de protestolar ie karşılaştı. Savaş ve Trump karşıtı Güney Kore'liler pankartlar ile Trump karşıtı gösteri düzenlediler.

KENDİ SAVAŞINI BİZİM COĞRAFYAMIZA TAŞIMA

Bölgede bir savaş yaşanmasını ve milyonlarca masum insanın ölmesini istemeyen Güney Kore'liler, Trump'ı "kendi savaşını bizim coğrafyamıza taşıma" diye uyardılar.

Yüksek irtifa hava savunma sistemi olarak bilinen ABD yapımı THAAD silahını da ülkelerinde istemeyen Güney Kore'liler "THAAD yoksa savaş da yok." yazılı dövizleri taşıdılar.

MECLİSTE İSTENMİYOR

Güney Kore'lilerin protestolarında bir diğer konu da Trump'ın Meclis ziyareti oldu. barış düşmanı bir kişinin parlamentoda bulunmayı haketmediğini savunan Güney Kore'liler "Trump parlamento'ya giremez." yazılı afişleri taşıdılar sloganlar attılar.

KUZEY KORE-ABD GERGİNLİĞİ

Washington - Pyongyang hattında yaşanan gerginlik Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik, uzun menzilli ve nükleer denemeler ile başlamıştı.Buna karşılık ABD yönetimi ise Kuzey Kore'yi Japonya, Güney Kore ve Guam üzerinden yüksek irtifa hava savunma silahı çevrelemiş, gözdağı vermişti.

ABD üssü olan Guam'ı vuracağını beyan eden Kim Jong yönetimindeki Kuzey Kore Washington ile savaş durumunun kıyısından dönmüş, ancak henüz konu sıcaklığını kaybetmemiştir.