taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Trump’a kızan Meksika Devlet Başkanının ABD ziyareti iptal

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

İHA | 25.02.2018 - 10:36..
  1. Haberler
  2. Dünya

d

ABD-Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı iki ülke arasında gerilimi yükseltmişti. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’nun, Trump ile görüşmek üzere Washington’a yapacağı resmi ziyaretini sonlandırdığı belirtildi.

ZİYARET BİR FAYDA GETİRMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Meksika Başkanıyla yaptığı telefon görüşmesinin gergin geçmesinin ardından Başkan Enrique Pena Nieto’nun, Mart ayının başlarında ABD’ye yapacağı resmi ziyaretinin bir fayda getirmeyeceği ve gerginliğin devam etmesinin olanaklar dahilinde olması nedeniyle iptal ettiği duyuruldu.

ASKIYA ALINDI

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’nun Beyaz Saray’a yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapan Beyaz Saray yetkilisi, 20 Şubat’ta Trump ve Nieto arasında gerçekleşen ve çok gergin geçen telefon görüşmesinin ardından ziyaretin askıya alındığını doğruladı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesi sırasında Trump’ın Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı inşaatının maliyetini karşılamayacağını ve duvar inşaatının maliyeti olan 25 milyar doları Nieto’nun ödemesini istediği ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Suudi Arabistan’da eşine az rastlanan türde bir şiddetle yağan dolu, araçları hurdaya çevirdi, hayvanları telef etti.
Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes
TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristler için çember giderek daralıyor. Hemen hemen Türkiye sınırlarının büyük bir kısmının kapatıldığı bölgede yeni hedef Cinderes oldu.
Suriye'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor
Zeytin Dalı harekatı kapsamında TSK ve ÖSO askerleri tarafından ele geçirilen bölgelerde terörden temizleme faaliyetleri yürütülüyor. YPG'lilerin yaptığı EYP'ler tek tek imha ediliyor.
Sığınmacılar Netayahu'nun ırkçı projesini protesto etti
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan 15 bin İsrailli, Netanyahu hükümetinin 40 bin Afrikalı sığınmacının sınır dışı edilmesi ya da hapse atılması planına karşı çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

308
Salih Müslim Prag'da yakalandı

Salih Müslim Prag'da yakalandı

254
Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

33
Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

30
Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

33
Mardin’de ’çocuk gelin’ operasyonu

Mardin’de ’çocuk gelin’ operasyonu

65
Binlerce özel harekatçı Cinderes yolunda

Binlerce özel harekatçı Cinderes yolunda

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM