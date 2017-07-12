taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.183
USD
3,6133
EURO
4,1448
ALTIN
141,72
PETR
48,2800

Trump'a takipçilerini engellediği için dava açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'a, Twitter'da engellediği 7 takipçisi tarafından dava açıldı.

12.07.2017 - 10:34
  1. Haberler
  2. Dünya

1

Davanın, Columbia Üniversitesinde ifade özgürlüğü savunuculuğu yapan Şövalye Anayasa Enstitüsü ve 7 kişi tarafından açıldığı belirtildi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİLER

BBC'de yer alan haberlere göre dava dilekçesinde, Trump'ın, tweetlerine karşılık veren veya eleştirel yorumlar yapan 7 takipçinin, Başkan veya yardımcıları tarafından engellenmesinin, anayasanın ifade özgürlüğüyle ilgili maddesinin ihlali olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ve Sosyal Medya Yöneticisi Daniel Scavino'nun adları, dilekçede Trump'ın takipçilerini engellemekle itham edilen yardımcıları olarak geçti.

ABD Başkanının "@realDonaldTrump" adresli Twitter hesabının 33,7 milyon takipçisi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
İsrail iki Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri Cenin kampında iki Filistinliyi vurarak öldürdü, bazılarını da yaraladı.
Sahte Facebook hesabı ile şantaja 12 yıl hapis
Pakistanlı Muhammad Munir adlı kişi, bir kadının adı altında Facebook hesabı açarak şantaj yaptı.
Gangnam Style’ın tıklanma rekoru kırıldı
Son iki yıldır YouTube’da izlenme rekorları kıran Güney Koreli sanatçı Psys’in Gangnam Style video klibinin çok izlenme rekoru sona erdi.
G20 zirvesinde görev yapan Alman polisler için konser
G20 Zirvesi sırasında görev yapan polislerin onuruna Hamburg'un yeni konser sarayı Elbfilarmoni'de klasik müzik konseri verilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

170
Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

69
Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

101
Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

Cengiz Ünder Roma'ya gidiyor

19
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

53
Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

33
Damal'da İzmir Marşı

Damal'da İzmir Marşı

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM