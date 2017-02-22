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Trump'a ünlülerden videolu pretesto

ABD moda dergilerinden 'W' tarafından hazırlanan bir video ile 81 ayrı ünlü isim; ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto etti.

22.02.2017 - 11:40
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ABD'de yayımlanan moda dergisi 'W' tarafından hazırlanan ve video paylaşım platformu Youtube aracılığı yayılan görüntülerde dünyanın farklı ülkelerinden 81 moda tasarımcısı, fotoğraf, manken, sanatçı ve sanat yönetmeni yer aldı.

Ünlüler ABD Başkanı Trump’ın göçmenlere yönelik siyasetine ve 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesine tepki gösterdi.

"BEN GÖÇMENİM!"

Videoda özellikle dünyanın en ünlü mankenleri arasında sayılan Brezilyalı Adrina Lima, Hollandalı Doutzen Kroes gibi isimler dikkati çekiyor. Siyah-beyaz çekilen videoda, Adriana Lima "Ben Adriana Lima ve göçmenim" diyor.

Trump'a ünlülerden videolu pretesto VİDEO

SOYKIRIMDAN SAĞ KURTULMUŞTU

New York'tai Milk Stüdyolarında çekilen videonun sonunda ise; Belçika kökenli ABD'li modacı Diane von Fürstenberg "ABD'ye çok teşekkür  ederim” diyor.

71 yaşındaki Yahudi kökenli Von Fürstenberg'in Yunanistan kökenli bir Yahudi olan annesi Yahudi soykırımından sağ kurtulmuştu.

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