Trump'a yasaya aykırı atama davası

CFPB’nin istifa eden Direktörü Richard Condray’in Direktör Vekili olarak atadığı Leandra English, aynı göreve bir başkasını seçen ABD Başkanı Donald Trump’a karşı Washington DC Federal Mahkemesinde dava açtı.

Trump, CFPB’ye Vekil Direktör olarak Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney’i atadığını cuma günü açıklamıştı.

1 KURUM, İKİ DİREKTÖR VEKİLİ

Trump'ın CFPB'nin halihazırda Direktör Vekili bulunmasına rağmen Mulvaney'i bu göreve atamasının yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye giden English, kurumun çalışanlarına pazartesi gönderdiği elektronik postada "Direktör Vekili" titrini kullandı.

English'in bu mesajın ardından Mulvaney'in CFPB'nin Washington'daki merkezine giderek görevine başlaması olayı daha ilginç hale getirdi. Direktör ofisinden çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşılan Mulvaney, kurumun bin 600 çalışanına gönderdiği elektronik postada English'in direktiflerini görmezden gelmelerini talep etti.

Mulvaney'in milletvekilliği döneminde "alay konusu olmakla" itham ettiği ve kapatılmasını savunduğu CFPB'nin üst düzey yönetimiyle bir araya geldiği belirtildi.

SON KARAR MAHKEMEDE

Amerikalı hukuk uzmanları, hem Beyaz Saray'ın hem English'i haklı gösteren bazı yasalar olmasının yaşanan anlaşmazlığın çözümünü zorlaştırdığına işaret ediyor.

Beyaz Saray, Trump'ın CFPB'nin boş olan Direktör koltuğuna Mulvaney'i vekalaten atamasının, Federal Açık Pozisyonlar Reformu'na dayandığını belirtiyor. English ise CFPB'nin kurulmasını sağlayan Dodd Frank Wall Street Reformu ve Tüketicinin Korunması Yasası'nın kurumun yönetiminin yeni direktör belli olana kadar kendisine verilmesini gerektirdiğini savunuyor.

CFPB'nin yeni Direktörü belli olana kadar Vekil Direktör görevini kimin yürüteceğine dair nihai kararı davaya bakan federal mahkeme verecek.