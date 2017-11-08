Trump'dan Kuzey Kore'ye sert uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u uyararak, geliştirdiği nükleer silahların "kendisini güvenceye almayacağını ve rejimini vahim bir tehlikeyle yüz yüze bırakacağını" söyledi.

"BİZİ SINAMAYIN"

Güney Kore'de bulunan Trump, bugün Seul'de parlamentoda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'ye, "Bizi hafife almayın ve bizi sınamaya kalkmayın" dedi.

Konuşmasında Pyongyang'a karşı ağır insan hakları ihlalleri suçlaması da yönelten Trup, tüm ülkelere Kuzey Kore'ye her türlü "destek, tedarik ve onay" vermeyi reddederek bu ülkeyi yalnız bırakmaları çağrısı yaptı.

"KARŞINIZDAKİ TEHLİKE BÜYÜYOR"

ABD Başkanı Trump parlamentodaki konuşmasında Kuzey Kore'ye tehdit gibi bir mesaj verdi. Trump, "Edindiğiniz silahlar size daha fazla güvenlik getirmiyor; rejiminizi vahim tehlike altına atıyor. Bu karanlık yolda attığınız her adım, karşınızdaki tehlikeyi artırıyor." dedi.

Ancak Trump bugün yaptığı ve Kuzey Kore'ye karşı çok hoşgörüsüz ifadeler kullandığı konuşmasından bir gün önce ise Seul'de daha ılımlı mesajlar da vermiş ve daha öne Asya'da savaş korkuları yaratan söylemini hafiflettiği görülmüştü.

TRUMP'TAN KUZEY KORE'YE BALİSTİK MESAJ

Trump bugün Kuzey Kore'ye ağır eleştirilerini yineledi ancak eğer balistik füzeler geliştirmekten ve nükleer silahlanmadan "toptan ve denetlenebilir biçimde vazgeçerse Kuzey Kore için "çok daha iyi bir geleceğin yolunun açılacağını" söyledi.

Kuzey Kore ise böyle bir yön değişikliğine asla gitmeyeceğini söylüyor.

Trump, Güney Koreli parlamenterlere şöyle seslendi: "Amerikan kentlerinin yıkımla tehdit edilmesine izin vermeyeceğiz. Bizi kokutamayacaksınız. Dünyanın en kötü mezalimlerinin burada, kurtarmak için savaştığımız ve can verdiğimiz bu yerlerde tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz."

Ancak Kuzey Kore'ye karşı bundan önce izlediği stratejide yaptırımlar ve askeri baskıyı kullanan Trump, bu kez bu ülkeyi nükleer füze ve silah politikasından vazgeçirmeye yönelik yeni bir yaklaşımdan söz etmedi.

ÇİN'E YÖNELİK KUZEY KORE TALEBİ

Seul'den sonra Çin ziyaretine başlayacak olan Trump, Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin'in Pyongyang'a karşı uluslararası yaptırımları uygulamasını ve diplomatik ve ticari ilişkilerin düzeyini düşürmesini istedi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde Kuzey Kore'ye daha fazla baskı yapması için ısrar edecek ve bu ülkeden yaptığı kömür ithalatını kısmasını isteyecek.

Trump bugün Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran ve her iki yanda da ağır silahlarla donatılmış olan askerden arındırılmış bölgeyi (DMZ) ziyaret edecekti ancak olumuz hava koşulları yüzünden gezisinin bu bölümünün iptal edildiği açıklandı.