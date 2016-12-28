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Trump'ı yönlendiren isimden FETÖ analizi

Trump'ın 40 yıllık dostu olan ve yeni ABD yönetimi içerisinde ağırlığı olan Jerome Corsi Gülen ve FETÖ örgütünü kaleme aldı.

28.12.2016 - 15:25
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Trump'ı yönlendiren isimden FETÖ analizi

trump

Jerome Corsi Trump'a en yakın isimlerden. Onun 40 yıllık dostu. Dış politikada sözünü dinleyeceği ekipte olacak. Corsi'nin sözleri gelecek dönemin nasıl olacağını gösteriyor.

Corsi yazısında Ankara'daki suikasta değinerek başlıyor. Rus Büyükelçisi'ni öldüren Altıntaş'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erbil'deki CIA ofisinde olduğuna dikkat çeken Corsi, suikastçının FETÖ ile bağlantısı olduğunu ve örgütün lideri Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığına dikkat çekiyor.

OBAMA YÖNETİMİ BİLEREK GÜLEN'İ İADE ETMİYOR

Corsi'ye göre Gülen'in Clinton ve Obama tarafından desteklendiği ve korunduğu bilinen bir gerçek. Clinton ve FETÖ arasındaki finansal bağ da açık.

Obama yönetimi Türkiye'deki terörizme destek veriyor ve Gülen'i iade etmiyor.

TRUMP OBAMA GİBİ YAPMAYACAK

Corsi, Trump'ın Obama gibi yapmayacağını FETÖ konusunda Türkiye'ye karşı daha uyumlu ve sıcak bir yaklaşım sergileyeceğini düşünüyor.

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