Trump'ın Adalet Bakanı adayı Sessions Senatodan onay aldı

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada Trump'ın Adalet Bakanı adayı Alabama Senatörü Sessions, Demokrat senatörlerin yoğun itirazlarına rağmen Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla bakan oldu.

47 olumsuz oya rağmen 52 evet oyu ile bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazanan Sessions, özellikle göçmen karşıtı görüşleri sebebiyle Demokratlardan yoğun tepki görüyordu. Ancak Senatoda 48 sandalyesi bulunan Demokratlardan Batı Virginia Senatörü Joe Manchin'in de oylamada Sessions lehine oy kullandığı bildirildi.

ABD Senatosunda 20 yılı aşkın süredir görev yapan Sessions, kampanyasının en başından itibaren Trump'a destek veren isimler arasında yer alıyordu.

Trump tarafından bakanlığa aday gösterildikten sonra Senato Adalet Komitesindeki oturumda ifade veren Sessions, "Bir dini grup olarak Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanması fikrini desteklemiyorum ve böyle bir fikre inanmıyorum." demişti. Sessions, Trump'ın ve kendisinin savunduğu önerinin, "teröristlerin olduğu bazı ülkelerden gelenlere yönelik katı güvenlik kontrolü ve vize kısıtlaması" olduğunu savunmuştu.

Aynı oturumda Sessions, 1986 yılında ırkçı örgüt Ku Kluz Klan (KKK) lehinde bazı sözleri söylediği iddiasıyla ilgili soruya, "KKK'den ve onun nefret dolu ideolojisinden tiksiniyorum." şeklinde cevap vermiş, kendisinin ırkçı olmadığını ifade etmişti.

Sessions, bir dönem ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından kullanılan ve mahkumların yüzüne su dökülerek boğulma hissi veren "waterboarding" işkence yöntemi hakkındaki soruya da "Waterboarding kesinlikle yasa dışı." diye cevap vermişti.

Sessions'ın kısa süre içinde yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.