Ted Malloch, "AB Türkiye'yi üye olarak almayacak" dedi.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olması beklenen Ted Malloch, "AB Türkiye için bir nevi karar verdi aslında, üye olarak alınmayacak. Açıkça belirtmek gerekirse bunu 20 yıldır biliyorduk" dedi. Malloch, bir Amerikalı olarak ise ABD'nin terörist başı Fettullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi gerektiğini söyledi.



'AB TÜRKİYE'Yİ ALMAYACAK'



ABD hükümetinde henüz resmi bir görevi olmadığını belirten Malloch, Trump Tower'da AB Büyükelçiliği konusunda görüşmeleri olduğunu söyledi. ABD'nin AB'yi çok önemli bir birlik olarak gördüğünü belirten Malloch, şöyle konuştu: "Esas soru yakın zamanda Avrupa'da ne kadar bir politik birlik olacak? Bu sorunun cevabı Avrupa'daki seçimlerde belli olacak. Ama Türkiye için bir nevi karar verdi aslında, üye olarak alınmayacak. Açıkça belirtmek gerekirse bunu 20 yıldır biliyorduk. Bu Avrupa ile Türkiye'nin güçlü bir ticari ilişkileri olmayacağı anlamına gelmiyor. Benim önerim Türkiye, uluslararası platformlara kuzeye, güneye, doğuya, batıya stratejik yaklaşmaları. Ülkelerle ticari anlaşmalar imzalasınlar. Özellikle ticari anlaşmaların imzalanması gereken ülkelerden biri İngiltere, onlar AB'den çıkma kararı aldı. Onlarla ticari anlaşma yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Her zaman bir Avrupa kıtası olacaktır, Avrupa ülkeleri güçlü. Onlar politik olarak bir araya gelemeyebilirler. Tüm Avrupa ülkeleri AB'ye üye değil, örneğin Türkiye."

'ABD GÜLEN'İ İADE ETMELİ'

Trump yönetiminin Obama yönetiminden hemen her konuda farklı görüşlere sahip olduğunu aktaran Malloch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Trump arasında yapılacak görüşmelerde önemli maddelerin başında Fettullah Gülen'in iadesi konusu olacağını belirtti. Malloch, bir Amerikalı olarak ABD'nin bu terörist başını Türkiye'ye iade etmesi gerektiğini söyledi.