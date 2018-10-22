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Trump'ın adayına büyü yaptılar

ABD'nin Brooklyn semtinde bir ayin düzenleyen bir grup 'cadı', kısa bir süre önce göreve başlayan Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'ya büyü yaptı.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 11:52..
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New York'ta toplanan bir grup 'cadı', cinsel taciz iddialarına rağmen Kongre tarafından onaylanarak göreve başlayan Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'ya başarısız olması için büyü yaptı.

Kaliforniya eyaletinden Katolik Rahip Gary Thomas'ın da büyünün bozulması için dua edeceğini açıkladığı onlarca kişinin katıldığı ayin, internet üzerinden canlı yayınlandı.

BAŞARISIZLIK BÜYÜSÜ

Ayini düzenleyenlerden bir isim, yapılan büyünün ayrıntılarını veremeyeceklerini ancak bunun "Brett Kavanaugh'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmayı, zarar vermeyi ve başarısız olmasını sağlamayı" amaçladığını söyledi. Organizatörler, büyünün ne zaman etkisini göstereceği yönündeki bir soruya ise bunun "en kısa zamanda" olmasını beklediklerini belirterek, "Bununla birlikte bu tarz durumlarda kesin bir takvim vermek mümkün değil" dediler.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilen Kavanaugh'nun Kongre'deki onay sürecinde hakkında cinsel taciz ve tecavüz iddiaları ortaya atıldı. Ancak bu iddialara rağmen Kavanaugh, Kongre'den onay alarak görevine başladı.

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