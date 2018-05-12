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Trump'ın asistanından kanserli senatör gafı

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel asistanı Kelly Sadler’in, bir süredir beyin kanseri ile mücadele eden Cumhuriyetçi Senatör John McCain için ‘görüşü önemli değil nasılsa ölüyor’ dediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 08:49..
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ABD'de göreve geldiği günden bu yana yaptığı açıklamalar ve söylediği sözler ile muhakkak bir pot kıran Başkan Donald Trump'ın çevresinin de kendisi gibilerle dolu olduğu ortaya çıtı.

Trump'ın özel asistanı Kelly Sandler'in beyin kanserine karşı mücadele veren muhalif Cumhuriyetçi Senatör John McCain için "görüşü önemli değil, nasılsa ölecek" dedi.

Trump'ın asistanından kanserli senatör gafı

"YERSİZ ŞAKA"

Sadler, Beyaz Saray’daki iç toplantıda, 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'in CIA Direktörlüğü koltuğuna oturmasına karşı çıkan Senatör McCain için "Görüşü önemli değil nasılsa ölüyor" dedi. Ancak toplantının diğer katılımcıları bu şakanın yersiz olduğunu söyledi.

Trump'ın asistanından kanserli senatör gafı

Beyaz Saray, Sadler’in bu ‘şakasını’ yalanlamadı. Trump’ın asistanı, konuyla ilgili basın yorum yapmayı reddetti. Ama The Hill’in bir kaynağı, Sadler’in McCain’in kızını arayarak özür dilediğini aktardı.

Konuya ilişkin Truımp'ın asistanına bir yaptırım uygulanmazken, Beyaz Saray Sandler'in hala görevinin başında olduğunu aktardı.

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