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Trump’ın barış planı: İsrail, 4 mahalleden çekilsin

ABD Başkanı Trump, Doğu Kudüs'ün 4 mahallesinin Filistin yönetimine verilmesini teklif edecek.

İHA | 04.05.2018 - 12:23..
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İsrail’de İbranice yayımlanan Maariv gazetesi, ABD Başkanı Trmup’ın yeni barış planında Kudüs’ün 4 mahallesinin Filistin yönetimine vermeyi teklif edeceğini yazdı.

Trump’ın barış planı: İsrail, 4 mahalleden çekilsin

İSRAİL SAVUNMA BAKANINA BİLDİRİLDİ

Gazetenin haberine göre, Filistin barış planının geçen hafta Washington’a ziyarette bulunan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’a aktarıldığı belirtildi.

Trump yönetiminin İsrail’den, daha sonra Filistin’in başkenti olabileceği Doğu Kudüs’ün dört mahallesinden çekilmesini isteyeceğinin İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’a söylendiği belirtildi.

Trump’ın barış planı: İsrail, 4 mahalleden çekilsin

İSRAİL'İN KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

İsrail’in Kudüs’ten çekilmesi istenen dört mahallenin, Jebl Mukabar, Isawiya, Shuafat and Abu Dis olduğu, Trump yönetiminin planın üzerinde geçen yıldan beri çalıştığı ifade edildi. Potansiyel olarak tavizler olmasına rağmen, İsrail’in bu planı kabul etmesinin beklendiği kaydedildi.

Trump yönetiminin Filistin barış planının, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasından sonra açıklanmasının bekleniyor.

JERUSALEM POST: PLAN HENÜZ TASLAK HALİNDE

The Jerusalem Post gazetesi ise, ABD’li yetkililerinin bu konudaki haberi reddettiklerini, planın henüz taslak aşamasında olduğunu, ancak son safhaya geldiğini yazdı.

Liberman Washington’a yaptığı ziyarette Başkan Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Mille Güvenlik Danışmanı John Bolton, Savunma Bakanı James Mattis ve Başkan’ın Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt görüştüğü belirtildi.

ABD: SURİYE VE İRAN'A KARŞI İSRAİL KOZU

İsrail’in vereceği tavizler karşılığında ABD yönetiminin Suriye veya İran ile anlaşmazlığın artması durumunda İsrail’e tam destek vereceği ifade edildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, geçen ay ABD’nin İsrail Filistin anlaşmazlığını çözecek ABD planını kabul etmeyeceğini söylemişti. Abbas, “Onlarda dürüst bir şey beklemiyoruz ve onlardan hiçbir şey kabul etmeyeceğiz.” demişti.

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