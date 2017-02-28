Trump'ın başdanışmanının rahat tavırları dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de bir dönem sadece siyahilerin gittiği tarihi üniversitelerin liderlerini Beyaz Saray'da Oval Ofis'te ağırladı.

ROL ÇALDI

Başdanışman Kellyanne Conway, bu toplantı sırasında koltuğun üzerinde dizlerinin üstünde durarak fotoğraf çekti, daha sonra yine dizlerinin üzerine oturarak telefonunu kontrol ettiği görüldü.

CAPSLERE KONU OLDU

Bu hallerinin sosyal medyaya yansımasının ardından ciddiyetsizlikle suçlanan Conway bir çok eleştirinin de odağı olarak toplantıdan rol çalmakla eleştirildi. Öte yandan Conway, bazı sosyal medya kullanıcılarının capslerine de konu oldu.



