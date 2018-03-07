Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa ettiği bildirildi. Cohn, görevinden ayrılacağına yönelik haberleri yaptığı yazılı açıklamayla teyit etti.

Cohn açıklamasında, "Ülkeme hizmet etmek ve özellikle tarihi vergi reformu gibi Amerikalılara fayda sağlayacak büyüme yanlısı ekonomik politikaları hayata geçirmekten onur duydum. Başkan Trump'a bana bu şansı tanıdığı için minnettarım. Kendisine ve yönetimine gelecekte büyük başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İSTİFANIN NEDENİ ÇELİK VE ALÜMİNYUM TARİFELERİ

Amerikan basınında gün içinde çıkan haberlerde, resmi titri Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Gary Cohn'un bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle Trump'ı söz konusu gümrük vergilerini uygulamaya koymaktan vazgeçirmeye çalıştığı ve çabalarının sonuç vermemesi durumunda görevinden ayrılacağı belirtilmişti.

Analistler, çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük tarifelerinin bir "ticaret savaşına" yol açmasına yönelik endişeleri atlatmaya çalışan ABD piyasalarının Cohn'un istifasını olumlu karşılanmayacağını belirtiyor.

Beyaz Saray'ın Başekonomi Danışmanı olmak için Goldman Sachs başkanlığını bırakan Gary Cohn, 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen servetiyle Trump yönetimindeki en zengin isimlerden biriydi.