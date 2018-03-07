taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.710
USD
3,7991
EURO
4,7174
ALTIN
163,07
PETR
65,2700

Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn istifa etti.

AA | 07.03.2018 - 06:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa ettiği bildirildi. Cohn, görevinden ayrılacağına yönelik haberleri yaptığı yazılı açıklamayla teyit etti.

Cohn açıklamasında, "Ülkeme hizmet etmek ve özellikle tarihi vergi reformu gibi Amerikalılara fayda sağlayacak büyüme yanlısı ekonomik politikaları hayata geçirmekten onur duydum. Başkan Trump'a bana bu şansı tanıdığı için minnettarım. Kendisine ve yönetimine gelecekte büyük başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn istifa etti

İSTİFANIN NEDENİ ÇELİK VE ALÜMİNYUM TARİFELERİ

Amerikan basınında gün içinde çıkan haberlerde, resmi titri Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Gary Cohn'un bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle Trump'ı söz konusu gümrük vergilerini uygulamaya koymaktan vazgeçirmeye çalıştığı ve çabalarının sonuç vermemesi durumunda görevinden ayrılacağı belirtilmişti.

Analistler, çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük tarifelerinin bir "ticaret savaşına" yol açmasına yönelik endişeleri atlatmaya çalışan ABD piyasalarının Cohn'un istifasını olumlu karşılanmayacağını belirtiyor.

Beyaz Saray'ın Başekonomi Danışmanı olmak için Goldman Sachs başkanlığını bırakan Gary Cohn, 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen servetiyle Trump yönetimindeki en zengin isimlerden biriydi.

Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn istifa etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan hava sahasını İsrail'e açtı
Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Hindistan'dan İsrail'e giden uçaklara hava sahasını kullanma izini verdiğini açıkladı.
Tunus'un 32 yıllık kadın taksi şoförü
Tunuslu kadın taksi şoförü Hadice, 1986 yılından bu yana sürdürdüğü mesleğinden memnun olduğunu ve kadınların çalışmaktan utanmaması gerektiğini söyledi.
Trump zenginler listesinde 200 sıra düştü
ABD Başkanı Donald Trump, Forbes'ın dünyanın en zenginleri listesinde 200 sıra gerileyerek 766'ıncı oldu.
İsrail Filistinli şehitlerin cenazelerini alıkoyacak
Filistin Şehit Cenazelerini Geri Alma Milli Komisyonu, İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin cenazelerini alıkoymayı "yasallaştırmaya" çalıştığını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

21
HvBS Afrin'de de kullanılıyor

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

35
Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada

Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada

16
Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız

39
Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

9
Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim

Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim

20
Erdoğan'ın onayladığı 4 kanun yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın onayladığı 4 kanun yürürlüğe girdi

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM