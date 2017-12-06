Trump'ın Başkanlık için son kozu: Yahudi Lobisi

Trump'ın tartışmalı kararlarının sonuncusu Kudüs meselesi oldu. Tel Aviv'de bulunan başkonsolosluğun Kudüs'e taşınma fikri bir anda ortaya çıktı. Bu fikir İslam alemi başta olmak üzere çokça ülkede tartışmaların konusu oldu. Peki ama bu fikir neden bir anda ortaya çıktı.





MEŞRU SEÇİMİN TARTIŞMALI BAŞKANI

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği günden beri tartışmaların odağında. Her ne kadar meşru bir seçim ile başa geldiyse de yaptığı icraatlar ve hareketleri ile meşruiyeti tartışılıyor. Hemen hemen her meselede bazı çevrelerin Trump'a operasyon gerçekleştirdiği dedikoduları yayılsa da birilerinin onu istemediği aşikar.

Bu durum karşısında koltuğunu sağlama almaya çalışan ABD Başkanı, elindeki son koz olan lobiciliği kullandı. Hem de Kudüs üzerinden.

SON ÇARE: YAHUDİ LOBİSİ

ABD, 1995 yılından bu yana Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıyor, ancak diplomatik oalrak Tel Aviv uygun görüldüğü için Başkent Kudüs olarak kullanılmıyordu.

Bugün ise gelinen noktada diplomatik olarak ne değişti bilinmez, ancak bu meselenin bir anda, apar topar gündeme gelmesi ve Trump'ın eski danışmanı Michael Flynn'ın, Başkan aleyhinde ifade vermesinden sonra olması, bu durumun bir tesadüf olmadığını gösteriyor.

Zira Trump'ın Rusya ile iş birliği yaptığı iddiaları gündemdeyken CIA üzerinden bir operasyon ile Trump'ın devrilmesi kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor Bu ihtimalin de bastırılması için elini sağlama almaya çalışan Trump, Yahudi lobilerini yanına çekebilmek için Kudüs'ü resmi olarak başkent ilan etmeye hazırlanıyor.

YAHUDİLERDEN KUTLAMA

Bir yanda Kudüs, diğer yanda Trump iddiaları tüm sıcaklığını korurken, Kudüs'ün başkent ilan edilmesi durumu, İsrailliler tarafından büyük bir mutluluk ile karşılanıyor. Hanuka adı verilen dini günlerine denk gelen bu Kudüs haberi için Yahudilerce kutlama hazırlıkları yapılıyor.