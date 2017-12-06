taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.130
USD
3,8562
EURO
4,5600
ALTIN
157,20
PETR
62,7000

Trump'ın Başkanlık için son kozu: Yahudi Lobisi

ABD'de Başkan Trump zor günler geçiriyor. Demokratik bir seçim ile görev başına gelen Trump, bazı çevrelerce istenmiyor. Trump'da bu çevrelere karşı 'Yahudi Lobisi' kartını 'Kudüs' ile çekti.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 11:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump'ın Başkanlık için son kozu: Yahudi Lobisi

Trump'ın tartışmalı kararlarının sonuncusu Kudüs meselesi oldu. Tel Aviv'de bulunan başkonsolosluğun Kudüs'e taşınma fikri bir anda ortaya çıktı. Bu fikir İslam alemi başta olmak üzere çokça ülkede tartışmaların konusu oldu. Peki ama bu fikir neden bir anda ortaya çıktı.

Trump'ın Başkanlık için son kozu: Yahudi Lobisi

MEŞRU SEÇİMİN TARTIŞMALI BAŞKANI

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği günden beri tartışmaların odağında. Her ne kadar meşru bir seçim ile başa geldiyse de yaptığı icraatlar ve hareketleri ile meşruiyeti tartışılıyor. Hemen hemen her meselede bazı çevrelerin Trump'a operasyon gerçekleştirdiği dedikoduları yayılsa da birilerinin onu istemediği aşikar.

Bu durum karşısında koltuğunu sağlama almaya çalışan ABD Başkanı, elindeki son koz olan lobiciliği kullandı. Hem de Kudüs üzerinden.

SON ÇARE: YAHUDİ LOBİSİ

ABD, 1995 yılından bu yana Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıyor, ancak diplomatik oalrak Tel Aviv uygun görüldüğü için Başkent Kudüs olarak kullanılmıyordu.

Bugün ise gelinen noktada diplomatik olarak ne değişti bilinmez, ancak bu meselenin bir anda, apar topar gündeme gelmesi ve Trump'ın eski danışmanı Michael Flynn'ın, Başkan aleyhinde ifade vermesinden sonra olması, bu durumun bir tesadüf olmadığını gösteriyor.

Trump'ın Başkanlık için son kozu: Yahudi Lobisi

Zira Trump'ın Rusya ile iş birliği yaptığı iddiaları gündemdeyken CIA üzerinden bir operasyon ile Trump'ın devrilmesi kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor Bu ihtimalin de bastırılması için elini sağlama almaya çalışan Trump, Yahudi lobilerini yanına çekebilmek için Kudüs'ü resmi olarak başkent ilan etmeye hazırlanıyor.

YAHUDİLERDEN KUTLAMA

Bir yanda Kudüs, diğer yanda Trump iddiaları tüm sıcaklığını korurken, Kudüs'ün başkent ilan edilmesi durumu, İsrailliler tarafından büyük bir mutluluk ile karşılanıyor. Hanuka adı verilen dini günlerine denk gelen bu Kudüs haberi için Yahudilerce kutlama hazırlıkları yapılıyor.

Trump'ın Başkanlık için son kozu: Yahudi Lobisi

İlginizi Çekebilir
Trump'ı tacizle suçlayan kadından dava
2007 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Summer Zervos için, Trump tarafından açılan dava başladı.
Romanya'nın eski kralı Michael öldü
Romanya'yı 2 kez yöneten eski Kral Michael, İsviçre'de öldü.
Arap Baharı öncesi çekilen fotoğrafın muhasebesi
Zeynel Abidin 22, Ali Abdullah 34, Kaddafi 42 ve Mübarek 30 yıl boyunca ülkesini yönetti. 2011'de çektirdikleri son fotoğraftan sonra hepsinin kaderi değişti.
Rusya'ya 1 yıl 11 ay sonra ilk domates ihracı
Antalya'dan, Rusya'ya 1 yıl 11 ay sonra ilk domates ihracatı Manavgat'tan yapıldı. 2 Aralık'taki ilk ihracatta Süral Tarım, Rusya'ya 50 bin 226 dolarlık domates gönderdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu

180
Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

226
İstanbul'a ilk kar düştü

İstanbul'a ilk kar düştü

18
Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

152
AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

134
Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

269
Meclis'te Ahmet Aydın'dan HDP'li vekile ayar

Meclis'te Ahmet Aydın'dan HDP'li vekile ayar

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM