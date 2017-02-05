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Trump'ın başvurusu reddedildi

ABD Başkanı Trump'ın 7 ülkeye uyguladığı ülkeye giriş yasağının tekrar yürürlüğe konması talebini temyiz mahkemesi reddetti.

05.02.2017 - 12:12
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ABD Adalet Bakanlığınca, Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart tarafından verilen, Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkeye uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan karar temyiz edildi.

TRUMP'IN BAŞVURUSUNA RET

AP'nin haberine göre temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin yasağın tekrar uygulanması yönündeki başvurusunu reddetti.

GÜLÜNÇ DİYE NİTELENDİRDİ

Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepki ile karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti.

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