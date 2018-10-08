ABD'de Trump’ın benzeri ortaya çıktı

ABD Başkanları için her zaman tehlikeli durumlara karşı "Dublör kullanıyor" komplo teorileri ortaya atılır. Bu durum Donald Trump için de geçerli. Teksas'da ABD Başkanı Donald Trump'a benzerliği ile dikkat çeken bir kişi ortaya çıktı.

TRUMP'IN AYNISI

ABD’nin Teksas eyaletinde Dangerfield bölgesindeki bir benzin istasyonunda çekilen videoda, rafları inceleyen bir adam gözüküyor.

Trump’ın benzeri görenleri şaşırttı - VİDEO

Şapka taktığı için yüzü tamamen gözükmeyen adamın Donald Trump’a benzerliği gören herkesi şaşkına çevirdi. Rafları inceleyen yaşlı adamın duruşundan bakışlarına, her haliyle Trump'a benzeyişi, Amerikan televizyonlarında haber bültenlerinde yayınlanırken, sosyal medya sitelerinde de gündem oldu.