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Trump'ın Çin'den yardım isteme şekli: Zorundasınız

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore ile ilgili yardım istedi. Ancak Trump'ın yardım isteme şekli haber oldu.

03.04.2017 - 09:20
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Trump'ın Çin'den yardım isteme şekli: Zorundasınız

ABD'den gelen son haberlere göre gerilim daha da tırmanıyor.

Donald Trump, “Çin Kuzey Kore konusunda ya bize yardımcı olacak ya da olmayacak. Eğer yardımcı olurlarsa bu Çin’in hayrına. Olmazlarsa da bu hiç kimsenin hayrına değil.” ifadesini kullandı.

"BİZ ÇÖZECEĞİZ!"

Washington Yönetimi, Kuzey Kore’nin teşkil ettiği nükleer tehdit konusunda duyulan kaygıyı tekrar tekrar dile getiriyor.

Geçen ay Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Çin’i ziyaret etmiş ve Pekin Yönetimi’nden Kim Jong-un idaresinde Kuzey Kore’den gelen potansiyel tehdidi azaltma yönünde adım atmasını istemişti. Bu hafta da Trump, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’i ABD’de ağırlayacak.

"ÇİN ÇÖZMEZSE BİZ ÇÖZECEĞİZ"

FT’ye verdiği mülakatta Trump, “Çin Kuzey Kore meselesini çözmezse, biz çözeceğiz.” dedi. Çin olmadan ABD’nin sorunu çözebileceğine inanıp inanmadığı sorusuna ise Trump, “Tamamen” yanıtını verdi.

"KUZEY KORE'Yİ DURDURABİLECEK TEK ÜLKE ÇİN'DİR"

ABD’nin Birleşmiş Millerler (BM) Daimi Temsilcisi Hikki Haley de ABC News’e verdiği mülakatta, Çin’den gelen “kaygılıyız” yönündeki bahanelerin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Halley, “Ne denli kaygılı olduklarını bize kanıtlamak zorundalar. Kuzey Kore’yi durdurabilecek tek ülke Çin’dir ve onlar bunu biliyor.” dedi.

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