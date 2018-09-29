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Trump’ın cinsel saldırıyla suçlanan hakim adayına onay

ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel saldırı iddialarıyla suçlanan Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh, protestolara rağmen Adalet Komisyonu'ndan onay aldı.

İHA | 29.09.2018 - 03:24..
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Trump’ın cinsel saldırıyla suçlanan hakim adayına onay

Kavanaugh'un adaylığı oylamasına 10 Demokrat Parti üyesi hayır oyu kullanırken 11 Cumhuriyetçi Parti üyesi evet dedi. Çoğunluğun oyu ile Kavanaugh’un ataması onaylanarak son karar için Senatoya gönderildi.

Oylama öncesi ortaya atılan iddialardan dolayı kararsız olduğunu açıklayan Arizona Senatörü, Cumhuriyetçi Jeff Flake de Kavanaugh için evet oyu kullandı.

FBI SORUŞTURMASI İSTENDİ

Flake bununla birlikte yaptığı açıklamada evet oyunu Kavanaugh hakkında FBI soruşturmasının yapılması ve cumartesi günü Senato’da yapılacak asıl oylamanın geciktirilmesi şartıyla verdiğini söyledi. Demokratların ortaya atılan iddialar hakkındaki çekincelerini anladığını belirten Flake, “Ülke burada ikiye ayrılıyor. Alınması gerek tüm önlemlerin alındığına emin olmalıyız” dedi.

Trump’ın cinsel saldırıyla suçlanan hakim adayına onay

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh

"TAMAMEN SAÇMALIK"

Oylamayla ilgili olarak komisyon üyesi Hawaii Senatörü Demokrat Mazie Hirono ise, “Tamamen saçmalık” değerlendirmesinde bulundu. Sonucu protesto eden bazı Demokrat senatörlerin salonu terk ettiği belirtildi.

Trump’ın cinsel saldırıyla suçlanan hakim adayına onay

TRUMP'A GÖRE "ERDEMLİ" BİRİ

Cinsel saldırı iddiaları ile suçlanan birinin Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmesi ABD halkı tarafından protesto ediliyor. Buna rağmen Trump ve Cumhuriyetçilerin çoğunluğu Kavanaugh’un erdemli biri olduğu konusunda ısrar ediyor.

Trump’ın cinsel saldırıyla suçlanan hakim adayına onay

Oylamadan evvel Beyaz Saray görevlileri birçok televizyon kanalında yer alarak Kavanaugh’a desteklerini dile getirmiş, Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından Kavanaugh’a karşı söylenenlerin ve komitede olanların bir saygısızlık olduğunu belirten bir mesaj paylaşılmıştı.

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