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Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

NATO Karargahı'ndaki yemekte Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakan'ı May'in sohbetine kulak misafiri oldu.

26.05.2017 - 00:15
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Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" için geldiği Brüksel'de, yeni NATO Karargah binasında düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, salona girdiği sırada yine ilginç bir harekete imza attı.

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı VİDEO

GÖZ UCUYLA SÜZDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in masada sohbet ettiğini gören Trump, geçerken göz ucuyla bakarak konuşmaya kısa bir süre kulak misafiri oldu.

Erdoğan ile Trump, tören öncesi ise tokalaşarak bir süre sohbet etti.

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