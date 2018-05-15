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Trump'ın damadı Katar'a abluka planının da sahibi

ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'in, New York'ta bulunan gayrimenkullerine yatırım yapmadığı için Katar'ın diğer Körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınmasına önayak olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 09:36..
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İsrail'in Kudüsişgal planının birinci dereceden sahibi ve fikir babası olan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in sicilinin temiz olmadığı ABD basını tarafından ortaya çıkartıldı.

Kudüs'ün işgal planı ile birlikte Kushner'in Katar ablukasını da organize ettiği belirtildi.

Trump'ın damadı Katar'a abluka planının da sahibi

BAE İLE KİRLİ İŞ BİRLİĞİ

Katarlı yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kushner üzerinde yasa dışı bir etkisi olduğu suçlamasında buludu.

İddiaya göre, Kushner ailesi New York'ta 5. Cadde (Avenue) 666 numarada yer alan en önemli gayrimenkulleri için Katar Varlık Fonu'ndan yatırım talebinde bulundu, ancak fon, Kushner ailesine ret cevabı verdi.

Kushner'in bununla bağlantılı olarak geçen Mayıs ayında diğer Katar'a zarar vermek için diğer Körfez ülkelerini teşvik ettiği iddia edildi.

Trump'ın damadı Katar'a abluka planının da sahibi

GİZLİ BİLGİLERE SAHİP

Katarlı bazı yetkililerin, Kushner'in yanı sıra dönemin ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve dönemin  Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon'ın da olduğu ekibi ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Aralık 2016'da Trump Tower'da yaptığı bir görüşmeye dair 'sakıncalı bilgilere' sahip olduğu belirtildi.

Trump'ın Beyaz Saray'daki sağ kolu olmasının üzerinden 13 ay geçtikten sonra damadı Kushner'in 'çok gizli' bilgilere erişim ve 'çok gizli' güvenlik toplantılarına katılma yetkisi sonlandırılmıştı.

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