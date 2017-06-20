taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.332
USD
3,5191
EURO
3,9275
ALTIN
140,91
PETR
46,9700

Trump'ın damadı Kushner Ortadoğu'ya gidiyor

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, bu hafta Kudüs ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek

20.06.2017 - 06:06
  1. Haberler
  2. Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Amerikan medyasında yer alan haberleri doğrulayarak Kushner'in bu hafta Ortadoğu barışı kapsamında bölgeye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Spicer, ziyaretle ilgili detaya girmek istemese de Kushner'in çarşamba günü önce Kudüs'te İsrail Başbakanı Netanyahu ile daha sonra ise Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşeceği belirtildi.

Trump'ın uluslararası müzakere özel temsilcisi Jason Greenblatt'ın da eşlik edeceği ziyarette, ABD yönetiminin Ortadoğu barışı konusunda mesafe kat edilmesi için yeni bir çaba ortaya koyması bekleniyor.

Geçen ay sonunda Ortadoğu'ya giderek Filistin ve İsrail liderleriyle görüşen Trump, Ortadoğu barışı konusunda iki ülke arasında varılacak bir uzlaşmayı kabul edebileceğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Zorla yerinden edilen insan sayısı 65 milyonu geçti
Bu yılki rapora göre, 2016 sonunda dünyada yerinden edilen kişi sayısı 65,6 milyona ulaştı.
Suudi Arabistan, 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldı
Suudi Arabistan, El-Mercan petrol sahasına saldırıldığı gerekçesiyle 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldığını açıkladı.
Londra'daki İslamofobik saldırıya Avrupa'dan tepkiler
AKPM) Siyasi Sorunlar Komisyonu Başkanı Mogens Jensen, Londra'daki saldırıyı "alçak bir nefret suçu" olarak niteledi.
Türkiye'den Gazze'ye bayramda 10 bin tonluk insani yardım
Gazze'ye Ramazan Bayramı vesilesiyle ​​10 bin tonluk üçüncü insani yardım sevkiyatının ulaştırılacağı açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ayşe Aral hayatını kaybetti

Ayşe Aral hayatını kaybetti

35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

102
Katar'dan ambargo açıklaması

Katar'dan ambargo açıklaması

43
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

81
Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

68
Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

17
Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM