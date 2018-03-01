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Trump'ın danışmanı Hicks istifa etti

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın yakın danışmanlarından İletişim Direktörü Hope Hicks istifa kararı aldı.

DHA | 01.03.2018 - 02:53..
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Başkan Trump'ın en uzun süre birlikte çalıştığı kişilerden biri olan 29 yaşındaki eski model Hope Hicks, Ağustos ayında Anthony Scaramucci'nin istifasından sonra Beyaz Saray'ın iletişim direktörlüğü görevine getirilmişti.

Trump'ın danışmanı Hicks istifa etti

TRUMP: "YENİDEN BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Trump, Hicks'in istifasına ilişkin yazılı açıklamasında "Hope mükemmel biri ve son üç yılda çok güzel işler yaptı. Zeki, düşünceli ve muhteşem bir kişi. Onu özleyeceğim. Önüne çıkan farklı fırsatları değerlendirmek istediğini bana söylediğinde anlayışla karşıladım. Eminim gelecekte yeniden birlikte çalışacağız" dedi.

Trump'ın danışmanı Hicks istifa etti

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