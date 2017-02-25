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Trump'ın danışmanı 'radikal islami terör' tanımına karşı

Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "radikal İslami terör" tanımına karşı çıkarak, bunun yanlış olduğunu söyledi.

25.02.2017 - 22:50
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sd

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'in, Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanları ile yaptığı ilk toplantısında "radikal İslami terör" şeklinde yapılan tanımlamaların yanlış olduğunu söylediği bildirildi.

"TERÖR EYLEMLERİ İSLAMİ OLAMAZ"

Amerikan New York Times gazetesi, toplantıya katılan yetkililerden birine dayandırdığı haberinde, McMaster'in Trump ve yakın danışmanlarının terör eylemlerini tanımlamak için kullandığı "radikal İslami terör" kavramının yanlış olduğu, çünkü terör eylemlerinin İslami olamayacağını ifade ettiği aktarıldı.

Trump'ın danışmanı 'radikal islami terör' tanımına karşı

McMaster'in bu çıkışıyla, Beyaz Saray Güvenlik Konseyini, İslam karşıtı tavrı ile bilinen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in etkisinden uzaklaştıracağı sinyalini verdiği belirtiliyor.

MÜSLÜMANLARIN RENCİDE EDİLMESİNE KARŞI

Irak ve Afganistan'da görev yapan McMaster'ın Müslümanları rencide eden bir dil kullanılmasına karşı olduğu biliniyordu. McMaster'ın Ortadoğu'daki terörizmin tanımlanması konusunda fikirlerini Trump ve ekibine de aktardığı ifade ediliyor.

Trump, başkanlık kampanyası boyunca selefi Barack Obama ve Demokratik rakibi Hillary Clinton'u özellikle "radikal İslami terör" demekten kaçındığı için eleştiriyordu.

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