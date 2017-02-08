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Trump'ın danışmanı yalan haber yapan CNN'e cevap verdi

ABD başkanı tarafından 'yalan' haber yapmakla suçlanan CNN, Trump'ın danışmanı ile röportaj yaparak aradaki buzları eritmeye çalıştı.

08.02.2017 - 14:55
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Dün CNN'de canlı yayın yapan gazeteci Jake Tapper'in konuğu Başkan Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway'di.

Trump'ın danışmanı yalan haber yapan CNN'e cevap verdi

CNN'İ SAVUNDU

Röportaj sırasında gazeteci Tapper Conway'e "Medya hata yapabilir. Ancak bu eleştirileri Beyaz Saray'dan duymak gerçekten çok zor. Meydana gelen olaylar ve durumlar için her geçen gün bize duyulan saygı azalıyor. Ayrıca beğenmedikleri bir haber olduğu zaman bizi 'yalan' haber yapmakla suçluyorlar." diyerek CNN'i savundu.

"BAZI ŞEYLERİN ÜZERİNİ ÖRTTÜNÜZ"

Conway de muhabire cevap vererek, "Gerçeğe saygı suyuyoruz. Bazı şeylerin üzerini örttünüz. Büyük bir kesim Trump'a oy vermese de Trump'ın yaşamlarını geliştireceğine inanıyor. Siz de ilk ayda, ilk senede gelişmeleri göreceksiniz. Zamanında birçok başkanın da bu şekilde yargılandığını görürsünüz. "

YANLIŞ VE HİLELİ HABER YAPIYORLAR

Gazeteci hemen ardından "Sizce CNN 'yalan' haber mi yapıyor?" diye sordu. Conway CNN'nin 'yalan' haber yapmadığını ancak gerekli araştırmaların yapılmadığını ve bu yüzden haberlerin yanlış ve hileli olduğunu belirtti.

Trump'ın danışmanı yalan haber yapan CNN'e cevap verdi

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