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Trump'ın Eğitim Bakanı ABD tarihinde bir ilkle atandı

Eğitim Bakanı adayı Betsy DeVos, Amerikan Senatosu'ndan onay alması sırasında ABD tarihinde bir ilk yaşandı.

08.02.2017 - 08:11
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Eğitim Bakanlığı'na atanan Betsy DeVos, bu göreve kabulü için senatoda yapılan oylamada 50 'hayır', 50 de 'evet' oyu aldı. Ortaya çıkan durum karşısında DeVos'un yardımına ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yetişti. ABD tarihinde ilk kez bir kabine görevlisi bir Başkan Yardımcısının oyu ile yeter sayıya ulaştı ve DeVos'un Eğitim Bakanlığı görevi onaylandı.

2 CUMHURİYETÇİ ALEYHİNDE OY VERİNCE..

Senatoda 48 temsilcisi olan Demokrat Partililer, Cumhuriyetçi Partili Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Maine Senatörü Susan Collins'in de DeVos'un Eğitim Bakanı olmasına karşı oy kullanmaları sonucu 50 oy sayısına ulaşarak bakan adayının onay almasına engel oldu. Yasa gereği Senatodaki eşitlik durumunda oy hakkı bulunan Başkan Yardımcısı Pence, Senatoya gelerek evet oyu kullandı ve 51 oya ulaşan DeVos'a bakanlık yolunu açtı.

Eğitim Bakanı DeVos, Başkan Yardımcısı Mike Pence önünde ettiği yemin töreninin ardından resmi olarak göreve başladı.

Trump'ın Eğitim Bakanı ABD tarihinde bir ilkle atandı

Trump'ın Eğitim Bakanı ABD tarihinde bir ilkle atandı

Trump'ın Eğitim Bakanı ABD tarihinde bir ilkle atandı

Trump'ın Eğitim Bakanı ABD tarihinde bir ilkle atandı

Trump'ın Eğitim Bakanı ABD tarihinde bir ilkle atandı

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