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Trump'ın eleştirilerine rağmen Fed faiz artışı istiyor

ABD Başkanı Trump'ın faizlerin hali hazırda çok fazla artırıldığı yönündeki görüşüne rağmen, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını daha da artırmayı düşünüyor.

REUTERS | 18.10.2018 - 08:10..
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Fed'in 25-26 Eylül tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını yüzde 2- 2.25 hedef aralığına yükselttiği para politikası toplantısının tutanaklarına göre, Fed'de her politika yapıcı Eylül ayında faiz artırımına destek verdi.

GÜÇLÜ ENFLASYONLA TUTARLI OLACAĞI ÖN GÖRÜLÜYOR

Tutanaklara göre FOMC faiz oranı belirleme komitesinde yer alan katılımcılar genel olarak, kısa vadeli faizlerde daha fazla kademeli artışın devam eden ekonomik genişleme, güçlü istihdam piyasası ve güçlü enflasyon ile tutarlı olacağını öngördü.

Tutanaklarda, "Bu kademeli yaklaşım, para politikasını çok yavaş sıkılaştırılma riskine karşı çok hızlı bir şekilde sıkılaştırma riskini dengeleyecek. Çok hızlı sıkılaştırılması ekonomide ani bir yavaşlamaya ve enflasyonun Komite'nin hedefinin altına doğru hareket etmesine yol açabilirken, çok yavaş sıkılaştırılması da enflasyonu hedefin üzerine kalıcı bir şekilde çıkarabilir ve mali dengesizliklerin artmasına katkıda bulunabilir" ifadelerine yer verildi.

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