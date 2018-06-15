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Trump'ın eli havada kaldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile zirvede bir generalin Trump'ın elini havada bıraktığı anlar ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 09:59..
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Görevdeki bir Kuzey Kore lideri ile ABD Devlet Başkanı arasındaki ilk zirve olma özelliği taşıyan Kim Jong-un ve Donald Trump görüşmesinden, tarihi tokalaşma anının önüne geçmeye aday detaylar gelmeye devam ediyor.

"YAKIŞIKLI VE ZAYIF ÇIKIYOR MUYUZ"

Öyle ki Trump'ın Kuzey Koreli bir generale asker selamı verdiğini ortaya çıkaran görüntüler, Kim'le yemek öncesi kendilerini fotoğraf çekmeye çalışan gazetecilere "Hoş, yakışıklı ve zayıf çıkıyor muyuz? Mükemmel" dediği anlara rakip çıktı.

TRUMP KUZEY KORELİ ASKERİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın 12 Haziran'da Singapur'da düzenlenen zirveyle ilgili yayınladığı 42 dakikalık programda yer alan görüntülere göre Trump ve Kim, zirveye ev sahipliği yapan Capella Otel önünde ilk kez bir araya gelip tokalaştıktan sonra Kuzey Koreli askeri yetkililerle dolu bir odaya geçiyor.

Trump'ın eli havada kaldı VİDEO

ELİ HAVADA KALDI

Trump takım elbiseli yetkililerle tek tek el sıkışıyor, sıra zirveden kısa süre önce Savunma Bakanı olarak atanan ve diğerlerini aksine üniformalı olan General No Kwang- chol'e geldiğinde ise işler 'karışıyor.'

Trump'ın eli havada kaldı

KİM GÜLDÜ

Trump, No ile tokalaşmak için elini uzatıyor ama No buna asker selamıyla yanıt veriyor. Trump'ın eli havada kalırken yaşananları izleyen Kim'in gülümsediği de dikkatlerden kaçmıyor. Trump da bunun ardından No'ya asker selamı veriyor ve ikili en sonunda el sıkışıyor.

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