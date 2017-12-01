Trump'ın eski danışmanı Flynn itirafçı oldu

Amerika'da Türkiye'de bir kesim tarafından sevinçle karşılanan Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu dava devam ederken, ABD'nin asıl gündemi Başkan Donald Trump'ın seçim ekibiyle Rusya arasındaki ilişkileri incelemek üzere başlatılan dosyanın görüşülmeye başlanması oldu.

Bu davanın en önemli isimlerinden olan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de itirafçı olarak ifade vermeye başladı.

TRUMP, RUSYA İLE ANLAŞMA YAPMAKLA SUÇLANIYOR

Flynn'in itirafçı olduğu dosyada, Donald Trump'ın ekibinin seçimlerden önce Rusya ile gizli anlaşmalar yaptığı seçimlerin kendi lehine sonuçlanması üzerine iş birliği yaptığı iddiaları yer alıyor.

Ayrıca, Trump'ın başkan seçildiği 20 Kasım'dan göreve başladığı 20 Ocak'a kadar geçen sürede ekibinin Rusya'ya yaptırımlar konusunda Ruslarla yetkileri olmadığı halde görüşme yapmasından dolayı suçlanıyor.



Flynn, bugün mahkemeye gelirken...

FLYNN ÖNCE İNKAR ETMİŞ ARDINDAN KABUL ETMİŞTİ

Flynn, önce inkar ettiği sonra kabul ettiği görüşmelerden dolayı isteyerek ve bilerek yanlış bilgi vermek, uydurma ve yalan açıklamalar yapmak, FBI ajanlarını yanlış yönlendirmekten de suçlanıyor.

Michael Flynn, Trump'ın Rusya ile iletişime geçmesi için kendisine talimat verdiğini itiraf etti ve "Rus yetkililerle görüşmemi Trump'ın geçiş dönemi yetkilileri ayarladı" dedi.

TRUMP'IN YAKIN EKİBİNDEN İLK İSİM

Bu kararla Flynn, Trump'ın yakın ekibinde resmi görev almış kişiler arasında "Rusya soruşturması kapsamında suçlanan" ve "suçunu kabul eden" ilk isim olurken, Trump'ın seçim kampanyasında görev alıp aynı soruşturmada suçlanan 4'üncü kişi olarak da kayıtlara geçmiş oldu.

20 Ocak'ta Trump'ın Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturmasıyla görevine başlayan Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Rusya bağlantıları konusunda yalan söylediği gerekçesiyle 13 Şubat'ta görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Daha önce Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası direktörü Paul Manafort ile onun yardımcısı Rick Gates aynı soruşturmada suçlanmış, ancak bu iki isim haklarındaki suçlamaları kabul etmemişti. Trump'ın seçim kampanyasındaki "gönüllü" dış politika danışmanlarından biri olan George Papadopoulos da benzer şekilde suçlanmış ve bu kişi ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmişti.

Yakın zamana kadar hakkındaki suçlamaları reddeden ve Trump yönetimi ile işbirliğini sürdüren Flynn'in, geçen hafta bu kararını değiştirerek Rusya soruşturmasını yürüten Mueller ile işbirliği yapmaya başladığı haberleri Amerikan medyasında yer almıştı. Mueller ile işbirliği yapmaya başlayan Flynn'in, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmesi bekleniyordu.