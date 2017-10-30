Trump'ın eski danışmanından Rusya iddiası itirafı

Rusya soruşturması kapsamında adı geçen ABD Başkanı Trump'ın kampanya dönemindeki danışmanlarından George Papadopoulos'la ilgili federal yetkililer yazılı bir açıklama yaptı.

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI, RUSYA İLİŞKİSİNİ KABUL ETTİ

Açıklamada, Papadopoulos'un, 2016 yılının Mart ayında Trump'ın kampanyası ile üst düzey bazı Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı temaslar konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul ettiği belirtildi. İlgili federal konsey, Trump'ın eski danışmanının, suçunu 5 Ekim'de kabul ettiğini açıkladı.

(George Papadopoulos, Trump'ın seçim kampanyasında-Mart 2016)

Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından daha önce sorgulanan ve FBI'ın ilişkilerini incelediği Papadopoulos'un, "söz konusu temasların yeri, zamanlaması ve içeriği" konularında FBI ajanlarını yanılttığı kaydedildi.



Papadopoulos, Trump'ın seçim kampanya ekibine katıldığında uluslararası enerji avukatı olarak çalışıyordu.

MANAFORT VE GATES SUÇLAMALARI REDDETTİ

Diğer yandan haklarındaki suçlamalar ışığında sabah saatlerinde FBI'ın başkent Washington'daki ofisine giderek federal yetkililere teslim olan Manafort ve Gates'in, çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

(Rick Gates)

Ayrıca mahkemede federal savcıların, Manafort'un 10 milyon dolar ödemesi ve 2 Kasım'daki duruşmaya kadar ev hapsinde kalması talebinde bulundukları ifade edildi.

(Paul Manafort)

Manafort'un, ABD'ye karşı komplo kurmak, para aklamak, kendisini yabancı ajan olarak kayıt ettirmemek ve vergiyle ilgili konularda eksik bildirim yapmak gibi 12 ayrı suçlamadan dolayı hakim karşısına çıkacağı bildirilmişti.

TRUMP'TAN İDDİALARA YALANLAMA

Konuyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Özür dilerim ama bu (Manafort'a itham edilen suçlar), Paul Manafort Trump kampanyasına katılmadan yıllar önceydi. Neden sahtekar Hillary ve Demokratlara odaklanılmıyor? Ayrıca (Rusya ile Trump kampanyası arasında) Hiçbir gizli işbirliği yok!" ifadelerini kullanmıştı.