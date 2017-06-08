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Comey: Başkanlık seçimlerinde hile olmadı

ABD lideri Trump'ın kovduğu FBI Direktörü Comey, halka açık şekilde ifade verdi.

08.06.2017 - 17:26
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Comey: Başkanlık seçimlerinde hile olmadı

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ABD'de aylardır gündemin bir numaralı maddesi olan Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturmada soruları yanıtladı.

"SEÇİMLERDE OYLAR DEĞİŞTİRİLMEDİ"

FBI Eski Direktörü James Comey, Başkanlık seçimlerindeki iddialar hakkında, "Başkanlık seçimlerinde oylar değiştirilmedi." dedi.

Comey'in ifadesinden satır başları şöyle:

FBI DAİMA BAĞIMSIZ OLACAK

"Trump yönetimi, organizayonun düzensizlik içinde olduğunu söyleyerek beni ve FBI'ı karalamayı tercih etti. Amerikan halkının bilmesini isterim ki, FBI dürüst, güçlüdür ve daima bağımsız olacaktır. Trump yönetimi benim ve FBI hakkında yalan söyledi. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair şüphem yok. Hiçbir oyun değiştirilmediğine eminim. Trump'ın Flynn hakkında bana söyledikleri oldukça rahatsız ediciydi. Ancak Trump'ın soruşturmayı engellediğini söylemek benim işim değil. Trump bana Rusya soruşturmasını durdurmamı söylemedi.

Comey: Başkanlık seçimlerinde hile olmadı

"FBI, 2015 yazından beri Rusya'nın siber saldırılarının farkındaydı. Seçim kampanyası döneminde yüzlerce, belki de binlerce ABD kurumu, Rusya'nın siber saldırısına uğradı. Adalet Bakanı Sessions, olayı 'soruşturma' olarak anmamamı istedi. Bu beni endişelendirdi."

BEN OLMADAN DA İYİ OLACAK

Comey, ABD başkanlık seçimleri kampanyası sırasındaki eylemleri nedeniyle görevden alındığı yorumları karşısında ise "Bu benim için bir anlam ifade etmiyor" dedi.

Comey: Başkanlık seçimlerinde hile olmadı

İFADESİNİ ÖNCEDEN YAZILI YAYIMLADI

FBI eski Başkanı James Comey dün ABD Senatosu İstihbarat Komitesi’ne kamuya açık vereceği ifade öncesinde yapacağı konuşmayı yazılı olarak yayımlamıştı.

Comey: Başkanlık seçimlerinde hile olmadı

'TRUMP BASKI YAPIYOR' DEMİŞTİ

Comey, konuya ilişkin yazılı ifadesinde Başkan Trump'ın kendisine eski Ulusal Güvenlik Uzmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlantısını soruşturmaya son vermesi yönünde baskı yaptığını söylemişti.

Comey, Başkan Trump'ın kendisine Rusya soruşturmasının başkan olarak görevini yaparken önünü görmesini engelleyen bir "bulut" olduğunu söylediğini ve baş başa yaptıkları görüşmede Comey'e Rusya soruşturmasının bir parçası olan ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile ilgili soruşturmadan vazgeçmesini istediğini söyledi.

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