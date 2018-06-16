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Trump’ın eski kampanya menajeri hapis yatacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde kampanya menajerliğini yürüten Paul Manafort, bölge hakiminin kararıyla hapis yatacak.

AA | 16.06.2018 - 12:36..
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Başkanlık seçimi döneminde ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajerliğini yürüten Paul Manafort'un, hakkında devam eden davayla ilgili olarak bazı tanıklar üzerinde baskı kurduğu gerekçesiyle hapse gireceği belirtildi.

HAPİS CEZASI ALDI

Daha önce bir başka davada ev hapsi cezası alan Manafort hakkında yeni kararını açıklayan bölge hakimi Amy Berman Jackson, Paul Manafort'un hapse girmesine hükmetti.

Yaklaşık 6 aydır ev hapsinde tutulan Manafort'u "kendi davasıyla ilgili bazı tanıkları etkilemek ve onları yalancı şahitlik yapmaya zorlamakla" suçlayan Jackson, "üzülerek de olsa bu kararı alması gerektiğini" belirtti.

Hakim Jackson, Manafort'un ev hapsinde sahip olduğu özgürlük alanı içerisinde davasıyla ilgili tanıklara ulaşıp, onlar üzerinde baskı kurduğuna vurgu yaptı.

RUSYA SUÇLAMALARI

ABD'de devam eden Rusya soruşturması kapsamında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından suçlanan, ardından "para aklamak ve vergi kaçırmak"tan suçlu bulunan Paul Manafort, ev hapsi cezası almıştı.

Donald Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddetmişti.

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