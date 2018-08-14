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Trump'ın eski yardımcısı: Melania gün sayıyor

ABD Başkanı Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında, Melania Trump'ın eşinden boşanmak istediğini öne sürdü.

AA | 14.08.2018 - 06:20..
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Trump'ın eski yardımcısı: Melania gün sayıyor

Newman, Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan ve yarın piyasaya çıkacak 'Dengesiz' (Unhinged) adlı kitabında, Donald Trump'ın, eşi Melania Trump'ın eşinden boşanmak için gün saydığını öne sürdü.

"MELANİA, EŞİNİ CEZALANDIRMAK İÇİN FARKLI GİYİNİYOR"

Melania Trump'ın, eşini utandırmak için kasıtlı olarak alışılmışın dışında kıyafetler giydiğini savunan Newman, "Melania Trump'ın giydiği kıyafetlere bakıldığında, stilindeki başkaldırı tek bir amaca hizmet ediyor. Melania'nın stilini eşini cezalandırmak için kullandığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'ın eski yardımcısı: Melania gün sayıyor

O CEKETİ NEDEN GİYDİ

Newman, Trump'ın kendi yanlışlarını düzeltmek için eşini zorla göçmenlerin kaldığı merkeze götürdüğünü, o nedenle de Melania Trump'ın üstünde 'I really don't care (Gerçekten umurumda değil)' yazılı bir ceket giydiğini ileri sürdü.

Trump'ın eski yardımcısı: Melania gün sayıyor

"TRUMP GÖREVİ BIRAKINCA EŞİ BOŞANACAK"

Trump'ın evliliğinin uçurumun kenarında olduğunu ve Melania Trump'ın eşinin başkanlık süresi biter bitmez boşanmayı istediğini iddia eden Newman, kitabında, "Bana göre, Melania eşinin görev süresinin bitmesi için dakikaları sayıyor ki ondan boşanabilsin." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'I IRKÇI OLMAKLA SUÇLADI

Beyaz Saray'daki az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış, seçilmesinin ardından Trump'ın yardımcısı olmuştu.

Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında, Trump'ı 'ırkçı' olmakla suçlamış, Trump ise iddiaları yalanlamıştı.

Trump'ın eski yardımcısı: Melania gün sayıyor

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