taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.810
USD
3,5700
EURO
4,0791
ALTIN
139,93
PETR
47,6900

Trump’ın FBI Direktör adayı Wray Kongre'de konuştu

ABD Başkanı Trump'ın görevden aldığı FBI Direktörü Comey'ın yerine aday gösterdiği Christopher Wray, Senato Adalet Komitesinde iddialıydı.

13.07.2017 - 02:53
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump tarafından görevden alınan eski FBI Direktörü James Comey’in yerine atanmak üzere Trump tarafından aday gösterilen Wray, Senato Adalet Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

"Trump’ın, eski FBI başkanından sadakat talebinde bulunduğu" iddiaları hatırlatılan Wray, kimsenin kendisinden sadakat talebinde bulunmadığını ifade etti. Wray, Senato’daki oturum öncesinde herhangi bir Beyaz Saray yetkilisiyle konuşmadığını söyledi.

Trump’ın FBI Direktör adayı Wray Kongre'de konuştu

FBI gibi bir kurumun “korkusuz, tarafsız ve siyasi etkilerden uzak” olması gerektiğinin altını çizen Wray "Bu sürecin herhangi bir noktasında kimseye sadakat yemini etmedim. Ben de kesinlikle kimseye bir sadakat sözü vermedim." dedi.

Trump ile tek başına görüşme ihtimali sorulan Wray, "Yüksek olasılıkla olmaz." yanıtını verdi.

"SAVCI MUELLER CADI AVINDA DEĞİL"

Trump’ın, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i "cadı avı" yapmakla suçladığı iddiaları sorulan Wray, Meuller’in çalışmasını sonuna kadar destekleyeceğini, söz konusu Rusya soruşturmasına karışılması durumunda konuyu Kongre’ye bildireceğini kaydetti.

Wray, "Direktör Mueller'in soruşturmasını engellemeye yönelik her çabayı kabul edilemez ve yanlış olarak değerlendireceğim ve gereğinde sert biçimde ve uygun şekilde yerine getireceğim.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın cadı avı yorumuna ise Wray, "Direktör Mueller’in cadı avında olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Trump’ın FBI Direktör adayı Wray Kongre'de konuştu

RUSYA'NIN ABD SEÇİMLERİNE KARIŞMASI

FBI Direktörü adayına Rusya’nın ABD seçimlerine karışıp karışmadığı da soruldu.

Ülkenin seçimlerini etkilemeye yönelik her türlü çabanın FBI’ya bildirilmesi gerektiğine dikkati çeken Wray, "Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına" yönelik iddialar konusunda ise “İstihbarat toplumunun değerlendirmesine yönelik şüphe duymam için bir sebep yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce FBI Direktörlüğü de yapan Mueller ile Wray'ın George W. Bush döneminde Adalet Bakanlığında birlikte çalıştıkları belirtiliyor.

Washington Post'ta kaynak belirtilmeyen haberde, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Mueller'in, eski FBI Direktörü James Comey'i kovmasına ilişkin Trump'ı soruşturduğu iddiası yer almıştı.

Bunun üzerine Trump da Twitter hesabından, "FBI Direktörünü kovmamı isteyen adam tarafından soruşturuluyorum. Cadı avı." paylaşımını yapmıştı.

İlginizi Çekebilir
Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı
Almanya, Türkiye'de bulunan vatandaşlarını 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü nedeniyle uyardı.
Yaşlı adamın tekmesi hayat kurtardı - İZLE
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafikte yaşanan bir kaza sonrası aracın içinde sıkışan yolcular, yanmaktan son anda kurtarıldı.
15 Temmuz şehitleri Prizren'de anıldı
Kosova'nın Prizren şehrinde, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.
Dünyada 2,1 milyar kişinin evinde kullanılabilir su yok
BM raporuna göre, dünya genelinde 2,1 milyar kişinin evinde güvenilir ve kullanılabilir su imkanı bulunmuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

ABD ve Almanya'dan Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

76
Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

Bodrum'da Adriana Lima ile Deniz Seki buluşması

23
Yaşlı adamın tekmesi hayat kurtardı - İZLE

Yaşlı adamın tekmesi hayat kurtardı - İZLE

15
Polisten kaçan Suriyelilerin üzerinden silah ve bomba çıktı

Polisten kaçan Suriyelilerin üzerinden silah ve bomba çıktı

13
Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

Mercedes emisyon değerleriyle oynadı iddiası

7
Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

5
Karabük'te bomba alarmı

Karabük'te bomba alarmı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM