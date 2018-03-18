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Trump'ın FBI takıntısı senatoyu harekete geçirdi

ABD Senatosu Adalet Komisyonu üst düzey üyelerinden Patrick Leahy, Trump'ın FBI'ı hedef aldığı gerekçesiyle komiteyi toplantıya çağırdı.

AA | 18.03.2018 - 06:17..
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ABD Senatosu Adalet Komisyonu üst düzey üyelerinden Patrick Leahy, Başkan Donald Trump’ın Federal Soruşturma Bürosu’nu (FBI) hedef aldığı gerekçesiyle komiteyi acil toplantıya çağırdı.

Trump'ın FBI takıntısı senatoyu harekete geçirdi

"ACİL ADIM ATMALIYIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI'ı politik malzeme haline getirdiğini savunan Demokrat Partili Senatör Leahy, komiteye hitaben bir mektup kaleme aldı. Leahy, Trump’ın, FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından yaptığı toplantı çağrısında şunları kaydetti:

"Başkan Donald Trump, FBI'yı hedef aldı. Korkarım ki FBI'ya ve daha geniş anlamda ülkemizin kurumlarına zarar veriliyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz bütün krizlerden daha önemli ve partilerimizden bağımsız olarak acil adım atmalıyız."

Trump'ın FBI takıntısı senatoyu harekete geçirdi


TOPLANTI ZAMANI AÇIKLANMADI

Komitenin toplantıyı ne zaman gerçekleştireceği henüz açıklanmadı.

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) Eski Direktörü John Brennan da Trump'a yönelik, "Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek." ifadesini kullanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, cuma günü, McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıklamıştı.

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