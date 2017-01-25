Trump'ın başkent Washington caddelerinde eşi Melania ve oğulları Barron ile birlikte yürüyerek halkı selamladığı sırada ABD Başkanı'nı koruyan gizli servis ajanlarından birinin görüntüsü çok tartışıldı.

PROTEZ İDDİASI YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada büyük tartışma yaratan videodaki korumanın kollarının protez olduğu ve gerçek elleriyle silah tuttuğu iddiası; o günden bu yana hem ABD kamuoyunda, hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Birçok sosyal medya kullanıcısı, ABD'li ajanın kollarının protez olduğunu savunurken; bazı izleyiciler ise videonun ilerleyen bölümünde korumanın sağ el baş parmağını hareket ettirdiğinin görüldüğüne dikkat çekti.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Tartışılan olayın şimdi de yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde konvoydaki araçların arasından geçen korumanın, her iki elini de kullanarak paltosunun önünü iliklemeye çalıştığı görülüyor.

Trump'ın 'gizemli' korumasının yeni görüntüleri VİDEO

PROTEZ İDDİASI GERÇEK DIŞI

ABD'deki çok sayıda haber sitesi de bu görüntüleri yayımlayarak, söz konusu korumanın kollarının protez olduğuna dair iddiaların gerçek dışı çıktığının ispatlandığını öne sürdü.