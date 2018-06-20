taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.552
USD
4,7404
EURO
5,4928
ALTIN
194,17
PETR
75,4000

Trump'ın göçmenlik politikası spikeri ağlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikası ve onları kilitli kafeslerde bekletmesi haber spikerini göz yaşlarına boğdu.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 19:30..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin en büyük sorunlarından biri olan göçmenlik ve mültecilik, ülke probleminden insanlık ayıbına dönüşmek üzere. Trump'ın göreve geldiği günden bu yana savunduğu sığınmacılık politikası, utanç dolu görüntüler ortaya koyuyor.

Texas'ta bulunan ve ABD sınırını geçen yüzlerce çocuğun ailelerinden ayrılarak kamplarda tutulması büyük infiale yol açtı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bugün MSNBC'de haberleri sunan ünlü spiker Rachel Maddow, göçmenlerin haberlerini sunarken gözyaşlarını tutamadı. Haberi sunarken zor anlar yaşayan Maddow, haberi okurken kekeledi ve ağladı.

Spiker Trump’ın yasasını sunarken canlı yayında ağladı VİDEO

Trump'ın göçmenlik politikası spikeri ağlattı

Trump'ın göçmenlik politikası spikeri ağlattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

512
Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

286
AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

103
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

106
Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

328
CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

243
Muharrem İnce'nin imaj düzeltme çalışması

Muharrem İnce'nin imaj düzeltme çalışması

405
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM