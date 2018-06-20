Trump'ın göçmenlik politikası spikeri ağlattı

ABD'nin en büyük sorunlarından biri olan göçmenlik ve mültecilik, ülke probleminden insanlık ayıbına dönüşmek üzere. Trump'ın göreve geldiği günden bu yana savunduğu sığınmacılık politikası, utanç dolu görüntüler ortaya koyuyor.
Texas'ta bulunan ve ABD sınırını geçen yüzlerce çocuğun ailelerinden ayrılarak kamplarda tutulması büyük infiale yol açtı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bugün MSNBC'de haberleri sunan ünlü spiker Rachel Maddow, göçmenlerin haberlerini sunarken gözyaşlarını tutamadı. Haberi sunarken zor anlar yaşayan Maddow, haberi okurken kekeledi ve ağladı.
Spiker Trump’ın yasasını sunarken canlı yayında ağladı VİDEO