Trump'ın göçmenlik politikası spikeri ağlattı

2 kez oy kullandığını iddia eden kadın 5 yılla yargılanabilir

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Tatanka" ve "Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz" adlı şiir kitaplarının gelirini okullara bağışladığını açıkladı.

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın babası Nihat Aydemir; "Ben bir yere gittim, araştırdım, kızıma yemek veriyor ama yemiyor, süt versin." dedi.

Reis bizi Afrin'e götür sloganlarına karşılık olarak Erdoğan "Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede Türkiye'ye taciz var biz tepelerine bineceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikası ve onları kilitli kafeslerde bekletmesi haber spikerini göz yaşlarına boğdu.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu oldu.

2 Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı Meral Akşener, daha önce polemik yaşadığı Tansu Çiller'in AK Parti mitingine katılmasıyla ilgili olarak "Yüz ifadeleri çok ilginç" yorumunu yaptı.

3 Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırının görüntüleri yayınlandı.

4 Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrenciye ev ödevi vermeyeceğini söyledi. Tam gün eğitim veren okullarda ise öğle yemekleri bedava olacak.

5 AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı İş adamlarının Türk ekonomisine güvendiklerini gösteren reklam filmi Ali Koç'a linç sebebi oldu.

6 CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye Ömrünü CHP'de siyasetle geçiren Deniz Baykal, partisinin en genç milletvekili adayına tavsiyelerde bulundu. Bazı tavsiyeleri oldukça ilginçti.