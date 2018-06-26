Trump'ın gümrük politikası Harley Davidson'u kapattıracak

ABD'nin çelik-alüminyum ithalatına yüzde 25'lik ek gümrük vergisine karşı AB'nin 22 Haziran'da yürürlüğe giren yüzde 25'lik ek vergi misillemesi kapsamına giren Harley-Davidson motor şirketi, üretimini kısmen yurtdışına çıkaracak.

YÜZMİLYONLARCA DOLAR ZARAR

​Ancak şirket, yaşlı kıtadaki satışlarının etkilenmemesi için Avrupa'da fiyat artışına gitmeyeceğini duyurdu.

Bu yılı 30-45 milyon dolar arası zararla kapatacağını ve yıllık 90-100 milyon zarar edeceğini hesaplayan Harley-Davidson, bunun sonucunda motorsiklet üretimini ABD'den AB'ye taşıma kararı aldı.

YÜZDE 6 DÜŞÜŞ

Harley-Davidson, haftanın ilk gününde, AB'nin uygulamaya başladığı gümrük vergilerinden etkilenmemek için Avrupa pazarına yönelik üretimini ABD dışına çıkarma kararı aldığını ilgili otoritelere bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, AB'nin getirdiği yeni tarifeler nedeniyle AB'ye ihraç edilen Harley-Davidson motosikletlere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 6'dan yüzde 31'e çıktığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle motosikletlerin birim maliyetinin 2 bin 200 dolar artacağı kaydedildi.

Harley-Davidson'ın New York borsasında işlem gören hisseleri, söz konusu açıklama sonrasında günü yüzde 6 civarında değer kaybıyla tamamladı.

TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin Avrupa Birliği'nin (AB) geçen cuma hayata geçirdiği gümrük vergilerinden dolayı aldığı kararla kendisini şaşırttığını belirtti.

Amerikalı şirketlerin sabırlı olması gerektiğini ima eden Trump, "Tüm şirketler arasında Harley-Davidson'ın teslim bayrağını açan ilk şirket olmasına şaşırdım. Ben onlar için çok savaştım. Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB'ye, 151 milyar dolar açığımız var, sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler, Harley için sadece bir mazeret. Sabırlı olun." ifadelerini kullandı.