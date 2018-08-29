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Trump'ın hukuk danışmanı görevden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, özellikle Rusya soruşturmasını yakından takip eden Beyaz Saray'daki hukuk danışmanı Don McGahn'ın sonbaharda görevinden ayrılacağını bildirdi.

AA | 29.08.2018 - 21:45..
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ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından açıklama yaparak en yakın hukuk danışmanının yakında görevinden ayrılacağını duyurdu.

"HİZMETLERİ İÇİN MİNNETTARIM"

Trump, açıklamasında, "Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGahn, sonbaharda Yargıç Brett Kavanaugh'un (umuyorum) Yüksek Mahkeme için onaylanmasından sonra görevinden ayrılacak. Don ile uzun zaman beraber çalıştım ve hizmetleri için gerçekten minnettarım." ifadelerini kullandı.

Amerikan medyasında günler önce görevinden ayrılacağı iddiaları çıkan McGahn, özellikle Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını en yakından takip eden isimlerden biri olarak biliniyordu.

RUSYA SORUŞTURMASINDA EKİBİ ZAYIFLAYACAK

McGahn'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasıyla Trump'ın Rusya soruşturmasına bakan hukuk ekibinin zayıflayacağı, McGahn'ın yerine yeni isim veya isimlerin getirilmesinin beklendiği kaydedildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde McGahn'ın Mueller'ın ekibiyle yakın iş birliği yapmak istediği, bunun için uzun saatler söz konusu kişilerle müzakere yaptığı ancak bu görüşmelerin Trump'ı kızdırdığı iddia edildi. Trump ile arasındaki ipler gerilen McGahn'ın bu gerginlik üzerine ayrılmak istediği ifade edildi.

Aynı haberlerde McGahn'ın yerine şu anda Beyaz Saray'da Rusya soruşturmasına bakan Emmet Flood'un getirilebileceği öne sürüldü.

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