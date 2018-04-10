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Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı istifa etti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Bossert'in istifa ettiği açıklandı.

AA | 10.04.2018 - 18:01..
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Tom Bossert

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Tom Bossert'in ayrılışıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

"BAŞKAN, KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDER"

Açıklamada, "Başkan, Tom'un ülkenin güvenliği ve emniyetine duyduğu bağlılığa minnettardır. Tom, Beyaz Saray'ın ülkeyi terör tehditlerinden koruma, siber güvenliğini güçlendirme ve beklenmedik doğal afetlere karşılık verme çabalarına öncülük etmiştir. Başkan, kendisine vatansever hizmetlerinden dolayı teşekkür etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bossert'in istifasının nedenine ilişkin bir bilgi verilmezken, Amerikan medyasında, dün göreve başlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bu istifayı istediği yönünde iddialar yer aldı.

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