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Trump'ın İdlib itirafı

ABD Başkanı Trump, İdlib'de Erdoğan'ın uyguladığı planı uygulamak istediğini ancak kimsenin kendisine kredi vermediğini söyledi.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 13:42..
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Trump'ın İdlib itirafı

İdlib'de 3.5 milyon insanın göç etme, binlerce sivilin yaşamını yitirmesi söz konusuyken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tahran'da İran ve Rusya ile yaptığı zirvede kendi planını ortaya koyarak olası insani bir felaketin önüne geçti.

ABD Başkanı Donald Trump bu başarılı planı gerçekleştirdiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

"BEN DE KARŞI ÇIKTIM AMA BANA KREDİ VERMEDİLER"

İdlib'de büyük bir insani felaketin yaşanacağını ancak Türkiye'nin araya girdiğini ifade eden Trump, "Şimdi daha küçük ölçekli bir operasyon söz konusu. Bunun olması söz konusu. Ama diğer türlüsü yapılsaydı, milyonlarca insan ölebilirdi. Ve söylemeliyim ki Türkiye de çok yardımcı oldu. Türkiye çok iyiydi. Türkiye süreçte bize çok yardımcı oldu. Ben de operasyon karşıtı tweetler attım ama kimse bana kredi vermedi, sorun değil” dedi.

Trump'ın İdlib itirafı

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