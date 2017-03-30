taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,6466
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Trump'ın ikinci vize yasağı süresiz olarak durduruldu

Trump'ın 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren düzenlemeyi Yargıç Watson'ın "süresiz" olarak askıya aldığı bildirildi.

30.03.2017 - 07:40
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Konuyla ilgili davacıların taleplerini değerlendiren Hawaii federal yargıcı Derrick Watson, çarşamba akşamı aldığı ihtiyati tedbir kararıyla Trump'ın ikinci vize yasağına koyduğu geçici durdurma kararını "süresi belirsiz şekilde" uzattı.

Yazılı açıklamasında, "Mahkeme bir köşeye çekilip, kepenkleri kapatıp, olanlar hiç olmamış gibi yapacak değildir." ifadesini kullanan yargıç Watson, aldığı kararın arkasında duracağı mesajını verdi.

TRUMP TEMYİZE GİDEBİLİR

Watson'ın bu kararının ardından ABD Adalet Bakanlığının davayı 9. Temyiz Mahkemesine götüreceği belirtildi. Bakanlığın, Trump'ın ikinci vize yasağıyla ilgili olarak Maryland'deki federal yargıcın almış olduğu durdurma kararını da Virginia eyaletindeki 4. Temyiz Mahkemesine götürmesi bekleniyor.

TRUMP'IN İKİ VİZE YASAĞI DA DURDURULDU

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ilk kararnamede, doğrudan adları zikredilmese de nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına 3 ay ABD'ye giriş yasağı getirilmişti. Aynı kararname ile ABD'nin mülteci kabul programı 4 aylığına askıya alınmış, Suriyeli mültecilerin ise ikinci talimata kadar ülkeye kabulü tamamen durdurulmuştu.

Washington eyaleti federal yargıcı James Robart, 3 Şubat'ta Trump'ın vize yasağı kararının yürütmesini ülke genelinde durdurmuş, Adalet Bakanlığının temyiz mahkemesine yaptığı başvuru da reddedilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'taki kararnamenin ardından söz konusu ülke vatandaşlarına verilmiş 60 bin vizeyi iptal etmiş ancak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından vize iptali işlemlerini geri almıştı.

İlk adımında yargıya takılan Trump, 6 Mart'ta görece hafifletilmiş ikinci vize düzenlemesini imzalamış, Irak'ın listeden çıkarıldığı bu düzenlemede diğer 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize yasağı getirilmiş, ABD'nin mülteci programı da 4 aylığına askıya alınmıştı.

Uygulanmaya 16 Mart'ta başlanacak bu yeni düzenlemesi de 15 Mart'ta Hawaii federal yargıcı Derrick Watson tarafından geçici olarak ülke genelinde askıya alınan Trump, konuyu Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacağını ifade etmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bitaksi rezaletinin görüntüleri

Bitaksi rezaletinin görüntüleri

188
Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman: Gülnur Aybet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman: Gülnur Aybet

22
FETÖ'cü askerin komik ByLock savunması

FETÖ'cü askerin komik ByLock savunması

14
Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

11
Ivanka Trump babasına danışmanlık yapacak

Ivanka Trump babasına danışmanlık yapacak

7
Adana'da 9 gündür kayıp olan ceset bulundu

Adana'da 9 gündür kayıp olan ceset bulundu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM