Trump'ın iletişim direktörü istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim direktörü Mike Dubke, Beyaz Saray'daki görevine 17 Şubat'ta başlamıştı. Dubke'nin 18 Mayıs'ta istifasını sunduğu ancak Trump'ın ilk yurtdışı ziyareti nedeniyle istifasının kabul edilmediği bildirildi.

YURTDIŞI ZİYARETİNDEN SONRA İSTİFASI ONAYLANDI

Trump, yurtdışı ziyaretinden döner dönmez Dubke'nin istifasını onayladı. Crossroads Media'nın kurucusu Dubke daha önce de Cumhuriyetçi Parti'nin stratejisti olarak görev yapmıştı.

RUSYA BAĞLANTISI İSTİFA GETİRDİ

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile aralıkta yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'ya yaptırımları" konuştuğu iddiaları nedeniyle Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de 13 Şubat'ta istifasını sunmuştu.

Flynn'in istifasının ardından o dönemin Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder da iş ve özel hayatına yönelik eleştiriler nedeniyle adaylıktan çekilmiş Donanma Sekreteri adayı Philip Bilden'in da gizlilik kaygılarından ve iş ilişkileri nedeniyle aynı şekilde adaylıktan vazgeçmişti.