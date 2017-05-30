taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.682
USD
3,5614
EURO
3,9722
ALTIN
144,65
PETR
51,7300

Trump'ın iletişim direktörü istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim direktörü Mike Dubke, görevini bıraktı.

30.05.2017 - 15:11
  1. Haberler
  2. Dünya

a

ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim direktörü Mike Dubke, Beyaz Saray'daki görevine 17 Şubat'ta başlamıştı. Dubke'nin 18 Mayıs'ta istifasını sunduğu ancak Trump'ın ilk yurtdışı ziyareti nedeniyle istifasının kabul edilmediği bildirildi.

YURTDIŞI ZİYARETİNDEN SONRA İSTİFASI ONAYLANDI

Trump, yurtdışı ziyaretinden döner dönmez Dubke'nin istifasını onayladı. Crossroads Media'nın kurucusu Dubke daha önce de Cumhuriyetçi Parti'nin stratejisti olarak görev yapmıştı.

RUSYA BAĞLANTISI İSTİFA GETİRDİ

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile aralıkta yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'ya yaptırımları" konuştuğu iddiaları nedeniyle Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de 13 Şubat'ta istifasını sunmuştu.

Flynn'in istifasının ardından o dönemin Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder da iş ve özel hayatına yönelik eleştiriler nedeniyle adaylıktan çekilmiş Donanma Sekreteri adayı Philip Bilden'in da gizlilik kaygılarından ve iş ilişkileri nedeniyle aynı şekilde adaylıktan vazgeçmişti.

İlginizi Çekebilir
Brüksel'de Prenses, Başbakan Michel'i hastanelik etti
Prenses Astrid'in ateşlediği çıkış tabancasına fazla yakın duran Belçika Başbakanı Charles Michel'in kulakları zarar gördü.
İngiltere'de muhalefet, Başbakan May ile arayı kapatıyor
İngiltere'de seçim öncesi yapılan anketlerde Theresa May'in muhalefet ile arasındaki puan farkı 6'ya düştü.
Hiroşima'ya atom bombası atıldığını ilk duyuran kadın öldü
2.Dünya Savaşı'nın sonunda ABD ordusunun Japonya'nın Hiroşima şehrine atom bombası attığını duyuran Yoshie Oka 86 yaşında hayatını kaybetti.
AB'den kamuya ücretsiz Wi-Fi hizmeti
Avrupa Birliği, belediye, hastane, park gibi kamusal alanlarda ücretsiz kablosuz internet sağlanması için bütçe ayırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

369
Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

183
Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

240
Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

82
Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

60
FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

51
Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısında

Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısında

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM