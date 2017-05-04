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Trump'ın ilk yurt dışı ziyaret adresleri belli oldu

Trump, "ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretlerimi Suudi Arabistan, ardından İsrail ve ondan sonra da Vatikan'a yapacağım" dedi.

04.05.2017 - 20:03
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Beyaz Saray'da gerçekleşen etkinlikte konuşan Trump, dini organizasyonların siyaset dahil daha fazla alanda etkinlik göstermesine olanak sağlayacak başkanlık kararnamesinin imza töreninde, ilk yurt dışı ziyaretleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İLK ZİYARET SUUDİ ARABİSTAN'A

Farklı dinlerin mensuplarını Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, "Burada size tarihi bir açıklamayı yapmaktan onur duyuyorum. ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretlerimi Suudi Arabistan, ardından İsrail ve ondan sonra da Roma'ya (Vatikan) yapacağım." şeklinde konuştu.

"MÜSLÜMANLARLA YENİ İŞBİRLİĞİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

Konuşmasında Suudi Arabistan için "İslam'ın iki kutsal mabedinin koruyucusu" ifadesini kullanan Trump, "Bu buluşmada Müslüman dünyadaki müttefiklerimizle, aşırılıkçılık, şiddet ve terörle mücadele anlamında yeni bir işbirliği süreci başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın ilk yurt dışı ziyaret adresleri belli oldu

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