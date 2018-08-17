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Trump'ın istediği askeri geçit töreni yapılamayacak

Donald Trump'ın "Ekonomimiz çok iyi" tweetleri sürerken, maliyeti yüksek olduğu için askeri geçit töreni yapılamayacağı açıklandı.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 10:35..
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Trump'ın istediği askeri geçit töreni yapılamayacak

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ABD Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ederken kendi ülkesinde yaşanan ekonomik buhranı görmezden geldi.

"EKONOMİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİYE GİDİYOR" DEMİŞTİ

Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanma ve dolardaki sallantı, ABD ekonomisini sarssa da Donald Trump geçtiğimiz günlerde attığı tweette "Ekonomimiz hiç olmadığı kadar iyiye gidiyor." demiş ve şöyle devam etmişti:

"Para, sevgili DOLARIMIZIN şimdiye dek nadiren rastladığı bir biçimde üstüne yağıyor, şirket gelirleri olmadığı kadar yüksek, enflasyon düşük, iş dünyasında iyimserlik hiç olmadığı kadar yüksek. Onlarca yıldır ilk defa, çalışanlarımızı koruyoruz."

Trump'ın istediği askeri geçit töreni yapılamayacak

TOPA TUTTULAR

ABD Başkanı'nın kısa sürede attığı bu tweet özellikle Trump'ın muhaliflerinden oldukça fazla tepki aldı. Trump'ı yalancılıkla suçlayan ABD'liler ülkenin felakete doğru sürüklendiğini savundu.

PARA YOK, TÖREN İPTAL

Ancak yaşanan bu gelişmelerden bir gün sonra bugün Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gaziler Günü'nde yapılmasını istediği askeri geçit töreninin bu yıl yerine gelecek sene yapılacağını açıkladı.

Trump'ın istediği askeri geçit töreni yapılamayacak

MALİYET YÜKSEK

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning açıklamasında doğrudan bir gerekçe ortaya koymazken, söz konusu erteleme, Amerikan medyasında "geçit töreninin yüksek maliyetli olmasına" bağlandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl Gaziler Günü'nde yapılmasını istediği askeri geçit töreninin ancak 2019'da yapılabileceğini duyurdu.

92 MİLYON LİRA

Albay Manning'in açıklamasından kısa süre önce medyaya yansıyan rakamlara göre, Trump'ın çok istediği askeri geçit töreninin federal hükümete maliyetinin 92 milyon doları bulacağı iddia edildi.

İlk tahminlerde maliyetin 12 milyon dolar civarında olacağı belirtilen askeri geçit töreninin beklenenden çok daha masraflı olmasının, söz konusu ertelemedeki ana gerekçe olduğu belirtildi.

Trump'ın istediği askeri geçit töreni yapılamayacak

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