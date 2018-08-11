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Trump'ın kararı 13 Ağustos'ta geçerli olacak

ABD hükümeti, Trump'ın kriz çıkartan hukuk dışı kararı hakkında açıklama yaptı. Saray, çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını iki katına çıkartma kararının 13 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu

AA | 11.08.2018 - 06:18..
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Trump'ın kararı 13 Ağustos'ta geçerli olacak

Trump'ın kararı 13 Ağustos'ta geçerli olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den ithal ettikleri çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını yüzde 50'den uygulama kararı aldı. Beyaz Saray, yeni tarifeye 13 ağustos'ta başlayacaklarını açıkladı.

BEYAZ SARAY DUYURDU

Beyaz Saray tarafından Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Çelik ithalatını daha da azaltmak ve yerli kapasite kullanımını artırmak için 13 Ağustos'tan başlayarak Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesini yüzde 50 oranında uygulamanın gerekli ve uygun olduğuna karar verdim." ifadesi kullanıldı.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan ve Bakan Wilbur Ross'un ifadeleri aktarılan yazılı açıklamada ise "Başkan Trump, Türkiye Cumhuriyeti'nden ithal edilen çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltti." bilgisine yer verildi.

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