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Trump'ın kararı petrol fiyatını yüzde 3,4 arttırdı

Trump'ın, İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı, petrol fiyatlarını bir günde yüzde 3 arttırdı.

AA | 09.05.2018 - 23:42..
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Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesine Türkiye'nin yanı sıra bazı Arap ülkelerinin de tepki göstermesi büyük yankı uyandırdı. Trump'ın kararı sonrası, yaşanan gelişmelerin ardından küresel piyasada petrol fiyatları bugün yüzde 3'ün üzerinde artış gösterdi.

Trump'ın kararı petrol fiyatını yüzde 3,4 arttırdı


77,44 DOLARA KADAR ÇIKTI

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünü 74,85 dolardan kapamasının ardından bugün 77,42 dolara kadar yükselerek yüzde 3,4 artış kaydetti.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün varil fiyatı da dünü 69,06 dolardan kapattıktan sonra bugün 71,34 dolara kadar tırmanarak yüzde 3,3 prim yaptı.

Trump'ın kararı petrol fiyatını yüzde 3,4 arttırdı

"ABD'NİN PETROL İHRACATINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

Uzmanlar, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımların 4 Kasım'dan itibaren tamamen yürürlüğe gireceğine dikkati çekerek, ülkenin petrol endüstrisinin, yatırımlarının, üretiminin ve ihracatının olumsuz etkileneceğini vurguladı.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, ABD'nin haftalık ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün piyasa beklentisinin üzerinde geldiğine işaret eden uzmanlar, bunun da petrol fiyatlarının günlük artışında rol oynadığını belirtti.

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