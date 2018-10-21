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Trump'ın kararına Moskova'dan tepki: Tehlikeli bir adım

Rusya Hükümeti; Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekmesini 'çok tehlikeli bir adım' olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 11:22..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 1987'de Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ülkesinin çekileceğini açıklamasına Rusya'dan ilk tepki geldi. Moskova yönetiminden yapılan açıklamada, Trump'ın çekilme kararı 'çok tehlikeli bir adım' olarak değerlendirildi.

BİR DİZİ TEDBİR ALINACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin anlaşmalardan tek taraflı şekilde çekilmeye devam etmesi durumunda Rusya'nın askeri tedbirler de dahil olmak üzere bir dizi tedbir alacağı belirtildi.

ANLAŞMA 1987'DE İMZALANMIŞTI

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füzesi almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyordu. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

ABD ile ABD'nin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

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