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Trump'ın kararını protesto edenlere polis engeli

'Özgürlükler ülkesi' olarak adlandırılan ABD'de, Trump'ın göçmen yasasını protesto eden 630 kişi gözaltına alındı.

AA | 29.06.2018 - 05:51..
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Trump'ın kararını protesto edenlere polis engeli

Trump'ın tüm dünyada tepki çeken 'göçmenlerin çocuklarının alıkonulması' kararı protesto edildi. ABD Kongresi'nde bine yakın kadın olay çıkartmadan gösteri yaptı.

Trump'ın kararını protesto edenlere polis engeli

OLAYSIZ PROTESTOYA POLİS MÜDAHALESİ

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesini protesto etmek üzere kurulan "Kadın Yürüyüşü" adlı sivil inisiyatif grubu, bu sefer ailelerinden koparılan yasa dışı göçmen çocuklar için ABD Kongresinde "sivil itaatsizlik" eylemi başlattı.

Ellerinde "Çocuklar nerede?", "Göçmen ve Gümrük Uygulama Ofisi'ni kapatın", "Yasa dışı birey yoktur" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Kongre üyelerine, alıkonulan göçmen çocuklarının ailelerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

Trump yönetimi aleyhinde slogan atan protestoculara aktris Susan Sarandon da katıldı. Polisin uyarılarına rağmen binayı terk etmeyen 630 protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.

Trump'ın kararını protesto edenlere polis engeli

Trump'ın kararını protesto edenlere polis engeli

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