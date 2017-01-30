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Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye vize kısıtlaması getirme kararının ardından birçok kesimden tepkiler yükseldi..

30.01.2017 - 11:11
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Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

ABD Başkanı Trump'ın Müslüman nüfusa sahip bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından, göçmen yasağına tepki gösteren binlerce kişi Virginia, Chicago, Dallas, New York, Los Angeles’ta ve birçok havalimanında geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi.

Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

HAVALİMANLARI KARIŞTI

Los Angeles Havalimanı’nda bir araya gelen eylemciler, “Onlar gidene kadar gitmeyeceğiz” sloganları attı. Washington Dulles Havalimanı’nda protestocular polise “Avukatlarını görmelerine izin verin” diye seslenirken, Dallas Fort Worth Havalimanı’nda ise “Gitmelerine izin verin” sloganları attılar.

DULLES HAVALİMANI

Onlarca kişinin Dulles Havalimanı'nda namaz kılarak kararı protesto ettiği görüldü.

Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

AMERİKA'DA YAŞAYAN TÜRK AVUKAT, EN NET BİLGİLERİ PAYLAŞTI; KİMLER ABD'YE GİREMEYECEK

Amerika'da yaşayan Türk avukat, Arda Beşkardeş, Trump'ın imzaladığı kararnamenin ardından kimlerin ABD'ye girişinde problem olup, kimlerin olmayacağına dair en net bilgileri paylaştı.

Amerika'ya giriş yasaklarının Türkiye'ye etkisi İZLE

PORTLAND HAVALİMANI

Portland havaalanında toplanan göstericiler uluslararası terminalde ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ı ve 7 müslüman ülkesine uyguladığı vize yasağını protesto ettiler.

Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

ÜNLÜ KİŞİ VE KURUMLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'de bazı ünlü kişi ve kuruluşlar da, Başkan Donald Trump'ın başkanlık kararnamesine tepki gösterdi.

Trump'ın kararını protesto edenlerin arasında sivil toplum kuruluşları ile Apple, Facebook, Google, Uber ve Lyft gibi firmalarının yanı sıra çok sayıda Amerikalı yıldız da yer alıyor. Yıldız isimler sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Trump'a tepki gösterdi.

Öte yandan müzisyenler Sia, Grimes ve Shark karara karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşu Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğine (ACLU) ve ülkedeki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyine (CAIR) para yardımı kampanyası başlattı.

Mobil taksi uygulaması Lyft, Trump'ın ilgili kararı nedeniyle Beyaz Saray'a dava açan ACLU'ya 1 milyon dolar bağışta bulundu.

LOS ANGELES HAVALİMANI

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda (LAX) gözaltına alınan kişiler için gösteri düzenlendi.

Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

16 EYALETTEN KINAMA

ABD'de 16 eyaletin başsavcısı, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini kınayan ortak bildiri yayımladı.

Başsavcılar, Başkan Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan "anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı" kararnamesini kınadı.

Bildiride, 130 milyondan fazla Amerikalı ve eyaletlerimizdeki yabancıların başsavcıları olarak, Başkan Trump'ın anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı kararnamesini kınıyoruz." denildi.

Ortak bildiride, dini özgürlüğün, ABD'nin  temel bir ilkesi olduğu, her zamanda öyle olacağı ve hiçbir başkanın bu gerçeği değiştiremeyeceği ifade edildi.

Bildiride, New York, Washington D.C, California, Pennsylvania, Massachusetts, Hawaii, Virginia, Oregon, Connecticut, Vermont, Illinois, New Mexico, Iowa, Maine, Maryland ve Washington eyaletlerininin başsavcılarının imzası yer aldı.

Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

Trump'ın kararının ardından ABD'de protestolar

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